Нацгвардієць влаштував бійню в Лимані: розстріляв пенсіонерку з дочкою і двох копів

Правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

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Нацгвардієць влаштував бійню в Лимані / Колаж: Главред, Фото: azov.press, zonawar.ru

Співробітники Державного бюро розслідувань за сприяння Національної поліції України проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох осіб у місті Лиман Донецької області, затримано підозрюваного військовослужбовця.

"Вранці 21 січня 2024 року в місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через деякий час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв'язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями і тіла двох цивільних жінок - пенсіонерки та її дочки", - повідомляє прес-служба ДБР в Телеграм.

"По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві", - сказано в повідомленні. відео дня

Слідчі ДБР у рамках відкритого кримінального провадження за п.1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об'єктивних обставин події.

Досудове розслідування триває. Призначено ряд відповідних експертиз.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Раніше повідомлялося про те, що курсанта у Львові могли довести до самогубства. Тіло курсанта виявили у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України. У нього було вогнепальне поранення в голову.

Нагадаємо, раніше в Мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б'є солдата.

Пізніше молодший лейтенант пояснив, що він нібито таким чином проводив "виховну бесіду", тому що солдат перебував у стані алкогольного сп'яніння. При цьому командир попросив вибачення на камеру і сказав, що він готовий понести покарання.

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