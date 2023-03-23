'Мам, вибач за це': 18-річний курсант написав рідним передсмертне повідомлення перед самогубством

Рідні загиблого 18-річного Дмитра Гульчука згадують, що їхній син хотів кинути навчання через тиск з боку командира та керівництва університету.

У Львові 18-річний курсант Дмитро Гульчук застрелився в університеті / колаж фото Суспільне, особистий архів близьких курсанта

У Львівському університеті внутрішніх справ застрелився 18-річний курсант Дмитро Гульчук. Перед самогубством він написав передсмертне повідомлення своїй мамі. Батьки показали це повідомлення і розповіли про тиск і знущання в навчальному закладі. Про це повідомляє "Суспільне".

"Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, тому що ти реально багато зробила...",- написав Дмитро в повідомленні своїй мамі.

Мати і батько Діми згадують його як дуже "домашнього" хлопчика. Він мріяв вступити до цього університету і зміг зробити це, згадують Олег і Світлана Гульчук.

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"Сам поступав, ми нічим не допомагали, тому що він вибрав цю професію, хотів стати поліцейським", – сказала мама курсанта.

Пізніше Діма почав скаржитися батькам на тиск командира і керівництва навчального закладу. Хлопець навіть хотів кинути навчання через це, але батьки тоді не до кінця бачили всю ситуацію і просили сина не кидати навчання.

"Зайшов старшина - він розповідав - і каже:" щось у мене сьогодні поганий настрій, ну давайте віджимайтеся все!"Ми не думали... Він така домашня дитина була... Так ми вмовляли: потерпи, матимеш освіту", – згадав батько Олег Гульчук.

У Львові 18-річний курсант Дмитро Гульчук застрелився в університеті / скріншот з відео

Батьки Діми знають про те, що перед своєю смертю їх син написав записку, в якій виклав все, що відбувалося з ним в університеті. Він навіть вказав кілька прізвищ.

"Хтось бачив заголовок, перші рядки: ви мені погрожували, ви домоглися свого. І розписав все, як було, всі прізвища, але ця записка зникла. А тепер кажуть, що записки не було. Записка все-таки була!"- каже мама Дмитра.

Повідомляється, що після цього від виконання обов'язків був відсторонений декан факультету №3 Степан Гнатюк.

Самогубство у Львівському університеті внутрішніх справ

19 березня у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України прогримів постріл. Там знайшли мертвим 18-річного курсанта. Хлопець заступив в наряд і був з укороченим автоматом АКС-74У, з якого і вистрілив собі в голову.

У Мережі повідомляють, що деякі люди бачили біля тіла курсанта залишену заздалегідь записку, в якій детально були описані причини самогубства і деякі ситуації, пов'язані з керівництвом навчального закладу. Однак пізніше вона зникла.

Державне бюро розслідувань веде справу не тільки за статтею про самогубство, а й за статтею "Доведення до самогубства".

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