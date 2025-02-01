Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК

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- У Пирятині під час супроводу мобілізованих застрелено солдата
- Бандит заволодів автоматом і втік разом із мобілізованим
Невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру в суботу, 1 лютого.
У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ зажадали термінового розслідування, ідеться в повідомленні у Facebook прес-служби Сухопутних військ.
"1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних у 199-й навчальний центр стався кричущий випадок - збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК і СП)", - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК і СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Унаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця і втік разом з одним із мобілізованих військовозобов'язаних.
На місці події працюють правоохоронні органи. У Полтавській області введено спеціальну операцію "Сирена".
"Командування Сухопутних військ Збройних сил України рішуче засуджує цей кричущий злочин і вимагає найсуворішого покарання для винних. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов'язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.
Затримання підозрюваних у нападі на військового з ТЦК
Пізніше стало відомо про те, що чоловіка, який стріляв у військового ТЦК на Полтавщині, затримали. Зловмисником виявився житель Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - 1988 року народження, вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри, повідомили в поліції Полтавщини.
"Стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів", - розповіли у Нацполіції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
"Завдяки оперативним діям правоохоронців нападника та призваного військовослужбовця вже затримано, зброю знайдено. Правоохоронними органами порушено відповідні кримінальні справи та тривають слідчі дії", - розповіли в Полтавському обласному ТЦК і СП.
Раніше повідомлялося про те, що нацгвардієць влаштував бійню в Лимані: розстріляв пенсіонерку з донькою та двох копів. Правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.
Раніше повідомлялося про те, що курсанта у Львові могли довести до самогубства. Тіло курсанта виявили у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України. У нього було вогнепальне поранення в голову.
Нагадаємо, раніше в Мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б'є солдата.
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ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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