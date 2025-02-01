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Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК

Олексій Тесля
1 лютого 2025, 12:20оновлено 1 лютого, 13:11
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Під час супроводу військовозобов'язаних стався збройний напад на військовослужбовця РТЦК.
Рушниця, ЗСУ
На Полтавщині з рушниці застрелили бійця ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Pixabay/byrev

Головне:

  • У Пирятині під час супроводу мобілізованих застрелено солдата
  • Бандит заволодів автоматом і втік разом із мобілізованим

Невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру в суботу, 1 лютого.

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ зажадали термінового розслідування, ідеться в повідомленні у Facebook прес-служби Сухопутних військ.

відео дня

"1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних у 199-й навчальний центр стався кричущий випадок - збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК і СП)", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК і СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Унаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця і втік разом з одним із мобілізованих військовозобов'язаних.

На місці події працюють правоохоронні органи. У Полтавській області введено спеціальну операцію "Сирена".

"Командування Сухопутних військ Збройних сил України рішуче засуджує цей кричущий злочин і вимагає найсуворішого покарання для винних. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов'язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

Скріншот
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Затримання підозрюваних у нападі на військового з ТЦК

Пізніше стало відомо про те, що чоловіка, який стріляв у військового ТЦК на Полтавщині, затримали. Зловмисником виявився житель Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - 1988 року народження, вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри, повідомили в поліції Полтавщини.

"Стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів", - розповіли у Нацполіції.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК
/ t.me/police_polt_obl

"Завдяки оперативним діям правоохоронців нападника та призваного військовослужбовця вже затримано, зброю знайдено. Правоохоронними органами порушено відповідні кримінальні справи та тривають слідчі дії", - розповіли в Полтавському обласному ТЦК і СП.

Раніше повідомлялося про те, що нацгвардієць влаштував бійню в Лимані: розстріляв пенсіонерку з донькою та двох копів. Правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Раніше повідомлялося про те, що курсанта у Львові могли довести до самогубства. Тіло курсанта виявили у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України. У нього було вогнепальне поранення в голову.

Нагадаємо, раніше в Мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б'є солдата.

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ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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