У приміщенні ТЦК у Рівному стався вибух, є загиблий

Ви дізнаєтеся:
- Кількість загиблих і поранених
- Коментар Рівненського обласного ТЦК та СП
У приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному стався вибух. Про це повідомляє Національна поліція України в Telegram.
Зокрема, на місці вибуху працює поліція.
"Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки прогримів вибух. Відомо про одного загиблого, ще шестеро зазнали поранень", - зазначається в повідомленні.
Наразі слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події.
Як уточнює видання "Рівне Вечірнє", вибухом було вибито вікна в будівлі ТЦК.
У Рівненському обласному ТЦК і СП також підтвердили вибух.
"Сьогодні близько 16.00 у приміщенні Рівненського обласного ТЦК і СП стався вибух. На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту", - йдеться в повідомленні.
Інформацію про постраждалих і причини вибуху з'ясовують, територію оточено для забезпечення безпеки.
"Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", - додали в ТЦК.
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ТЦК і СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК і СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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