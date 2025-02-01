У приміщенні ТЦК у Рівному стався вибух, є загиблий

Слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події.

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У приміщенні ТЦК у Рівному стався вибух / колаж: Главред, фото: Рівне Головне, Рівне Вечірнє

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Кількість загиблих і поранених

Коментар Рівненського обласного ТЦК та СП

У приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному стався вибух. Про це повідомляє Національна поліція України в Telegram.

Зокрема, на місці вибуху працює поліція.

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"Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки прогримів вибух. Відомо про одного загиблого, ще шестеро зазнали поранень", - зазначається в повідомленні.

Наразі слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події.

Як уточнює видання "Рівне Вечірнє", вибухом було вибито вікна в будівлі ТЦК.

У Рівненському обласному ТЦК і СП також підтвердили вибух.

"Сьогодні близько 16.00 у приміщенні Рівненського обласного ТЦК і СП стався вибух. На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про постраждалих і причини вибуху з'ясовують, територію оточено для забезпечення безпеки.

"Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", - додали в ТЦК.

Події з ТЦК і Нацгвардією - останні новини

Як повідомляв Главред, чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру в суботу, 1 лютого.

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ТЦК і СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК і СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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