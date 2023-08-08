УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Полтавщині військком побив підлеглого до непритомності: деталі

Альона Вороніна
8 серпня 2023, 09:52 оновлено 8 серпня, 09:54
168
Підозрюваний взяв з собою "на розбірки" ще двох військових, і вони втрьох напали на чоловіка, а потім залишили його непритомним.
На Полтавщине военком избил подчиненного
На Полтавщині військком побив підлеглого до непритомності/ колаж: Главред, фото: ДБР

На Полтавщині керівник одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом із двома іншими військовими жорстоко побив свого підлеглого.

У начальника військкомату була особиста неприязнь до підлеглого, тому що той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які виникали в колективі. Воєнком вирішив провести "виховну роботу" кулаками, щоб "закрити рота" підлеглому. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Посадовець взяв із собою ще двох військових – сержанта і солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий.

відео дня

"На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову. Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі", – розповіли в ДБР.

Потерпілий під час побиття на деякий час втратив свідомість. Його кривдники так і залишили його в такому стані й поїхали. Коли чоловік прийшов до тями, він ледве зміг дійти до своєї квартири. Швидку допомогу для нього викликали сусіди, які помітили його у безпорадному стані.

Коли потерпілого доставили до лікарні, йому діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови і надірване вухо.

"Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405). Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років", – зазначають в ДБР.

Раніше повідомлялося, що військком з Закарпаття змушував солдатів будувати собі маєток. Як вказує прес-служба ДБР, військком щонайменше з початку березня 2023 року "відряджав" підлеглих на будівництво будинку. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Також раніше повідомлялося, що воєнком за час війни став доларовим мільйонером. Воєнкома з міста Южне Одеської області Єгора Смирнова відправили на фронт через скандал про нібито незаконне збагачення.

Читайте також:

війна в Україні військкомати новини України
Реклама

Головне за день

Рано прийдуть заморозки: стало відомо, якою буде погода в Україні восени 2023

Рано прийдуть заморозки: стало відомо, якою буде погода в Україні восени 2023

11:29 Синоптик
Сили оборони прорвали оборону на Півдні та розвивають успіх: у ЗСУ розкрили подробиці

Сили оборони прорвали оборону на Півдні та розвивають успіх: у ЗСУ розкрили подробиці

11:06 Україна
Між Пекіном і Москвою ростуть розбіжності через війну в Україні - ISW

Між Пекіном і Москвою ростуть розбіжності через війну в Україні - ISW

09:36 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:39

Favbet Foundation передав ЗСУ на Бахмутський напрямок черговий позашляховик Nissan Navara

11:34

В Україні може з'явитися нове "американське" свято: буде ще один вихідний

11:29

Рано прийдуть заморозки: стало відомо, якою буде погода в Україні восени 2023

11:24

"Вони ненавидять це": дівчина розповіла, як позбутися від павуків в домі

11:06

Сили оборони прорвали оборону на Півдні та розвивають успіх: у ЗСУ розкрили подробиці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:06

Трагедія в родині Сандри Буллок: актриса втратила любов свого життя

10:54

Безіменний палець без кільця: Портман підігріла чутки про розлучення з чоловіком-зрадником

10:06

Жінка зайшла у ванну і сторопіла - з підлоги стирчала собача головаВідео

09:52

На Полтавщині військком побив підлеглого до непритомності: деталі

Реклама
09:36

Між Пекіном і Москвою ростуть розбіжності через війну в Україні - ISW

09:24

Від 70 до 90 грн: ціни на суперпопулярні літні ягоди рвуться вгору - що сталося

09:10

Поки імперія жива, майбутнього в утворення під назвою "Росія" немаєПогляд

09:09

Пилу не буде кілька тижнів: дівчина приготувала супер-засібВідео

08:59

"Це біль на все життя": у Мережі розридалися над постом, присвяченому Павликом померлому синові

08:50

Якщо коли-небудь будуть мирні переговори, їх ініціюватиме Україна - Держдеп США

08:49

Крабами і не пахне: з чого насправді зроблені крабові палички

08:18

Байден і Білий дім готують додаткові гроші для України - CNN

08:00

Половину життя віддав службі: у Покровську загинув заступник глави ДСНС Донбасу

07:25

Росіяни побіжать із Криму на баржах: астролог назвав дату руйнування Кримського мостуВідео

07:21

США оголосять про новий пакет допомоги Україні: у Reuters дізналися, що до нього увійде

Реклама
07:05

Заплутана загадка з неймовірною відповіддю: потрібно знайти тигра у лісі

06:48

Кощієва смерть: чого Путін боїться найбільше?Погляд

06:43

РФ вдарила двома ракетами по Покровську: кількість жертв і поранених зрослаФото

06:25

Карта дня: що віщує Таро на 8 серпня

06:25

Як правильно казати – "копіЙОк" чи "копІйок": Авраменко поставив крапку у дилеміВідео

04:40

Контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, бо його модифікували в інший тип операції – експерт

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 8 серпня

03:30

Як сказати українською "удерживать руки на весу": Авраменко дав відповідь

03:00

"Небезпечні друзі": типи людей, яких варто остерігатись та не підпускати до себе

02:30

Сенполія виросте, як на дріжджах: як приготувати секретний розчин для поливу фіалок

01:40

Виснажена Белла Хадід показала страшне обличчя своєї хвороби

01:10

Тарганів не буде: топ дешевих засобів проти кімнатних паразитів

00:38

Не захоплюйтеся вівсянкою: топ кращих добавок і поширених помилок

07 серпня, понеділок
23:55

Гатили "Іскандерами": Зеленський розкрив подробиці удару по Покровську

23:04

Перша партія скоро прибуде: США схвалили постачання Україні танків Abrams

22:15

Зірка "Папіка" налякала фанатів проблемою зі здоров'ям

22:01

Головоломка з родзинкою: лише найкреативніші помітять балерину серед дерев

21:52

Виправдовував війну РФ проти України: митрополита УПЦ МП засудили до 5 років тюрми

21:48

Росія готує ракети: українців попередили про нову загрозу

21:08

Названо зброю, яка зіграє ключову роль у звільненні Чорного моря

Реклама
20:36

"Ініціатива на нашому боці": ЗСУ крок за кроком просуваються вперед - Залужний

20:27

Окупанти влучили у дві багатоповерхівки в Покровську: багато загиблихФотоВідео

20:16

У Москві виявили тіло відомого режисера через рік після її смерті

20:01

Легкий перекус на ранок і вечір: що поїсти, щоб не розтовстіти

19:56

Логістика окупантів "прихворіла": у ЗСУ розповіли, як "насолили" армії РФ

19:43

Відважних месників вже шукають: у РФ на смерть забили камінням двох "вагнерівців"

19:12

Що насправді відбулось на саміті у Джидді?Погляд

19:06

Навіщо додавати лід у каву: 3 рецепти, від яких усі будуть в захваті

18:50

Увірветься справжня холодрига: в Україні похолодає до +18

18:30

Які знаки зодіаку притягують гроші - їх всього три

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти