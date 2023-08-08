На Полтавщині військком побив підлеглого до непритомності: деталі

Підозрюваний взяв з собою "на розбірки" ще двох військових, і вони втрьох напали на чоловіка, а потім залишили його непритомним.

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На Полтавщині військком побив підлеглого до непритомності/ колаж: Главред, фото: ДБР

На Полтавщині керівник одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом із двома іншими військовими жорстоко побив свого підлеглого.

У начальника військкомату була особиста неприязнь до підлеглого, тому що той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які виникали в колективі. Воєнком вирішив провести "виховну роботу" кулаками, щоб "закрити рота" підлеглому. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Посадовець взяв із собою ще двох військових – сержанта і солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий.

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"На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову. Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі", – розповіли в ДБР.

Потерпілий під час побиття на деякий час втратив свідомість. Його кривдники так і залишили його в такому стані й поїхали. Коли чоловік прийшов до тями, він ледве зміг дійти до своєї квартири. Швидку допомогу для нього викликали сусіди, які помітили його у безпорадному стані.

Коли потерпілого доставили до лікарні, йому діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови і надірване вухо.

"Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405). Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років", – зазначають в ДБР.

Раніше повідомлялося, що військком з Закарпаття змушував солдатів будувати собі маєток. Як вказує прес-служба ДБР, військком щонайменше з початку березня 2023 року "відряджав" підлеглих на будівництво будинку. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Також раніше повідомлялося, що воєнком за час війни став доларовим мільйонером. Воєнкома з міста Южне Одеської області Єгора Смирнова відправили на фронт через скандал про нібито незаконне збагачення.

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