Мішені у Криму: генерал-розвідник назвав несподівані цілі для ATACMS

За допомогою ATACMS уражатися будуть вибіркові, але дуже важливі цілі російських загарбників, упевнений Микола Маломуж.

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Микола Маломуж розповів про перспективи застосування далекобійних ракет ATACMS / Колаж: Головред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, УНІАН

Екс-глава Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж прокоментував перспективи застосування Україною далекобійних американських ракет ATACMS.

На його думку, у перспективі ЗСУ зможуть уражати ракетами ATACMS російські пускові об'єкти, наприклад, на території окупованого Криму. Таку думку він висловив в інтерв'ю Obozrevatel.

Експерт нагадав, що саме там розміщено два потужні комплекси, з яких ворог запускає дрони "Шахед", пускові установки ракет "Онікс", великі склади боєприпасів та нафтобази.

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"Це ті стратегічні об'єкти, які саме зараз забезпечують армію та завдають ударів по нашій території. Можливо, у цьому списку будуть і військові кораблі", – припустив екс-глава СЗР.

Водночас він упевнений, що за допомогою ATACMS уражатимуться вибіркові, але дуже важливі цілі російських загарбників. Знищення цих цілей безпосередньо підриватиме бойову складову та резерви окупантів, у тому числі стратегічні.

За словами співрозмовника, Кримський міст поки що не знаходиться в зоні досяжності ракет ATACMS, адже США поки що передають не далекобійні ракети – до 165 км.

"Але у нас вже є інші засоби. Це Storm Shadow, Scalp та наші ракети, надводні, підводні дрони та інші засоби діяльності спецслужб. П'ять-шість видів придушення Кримського мосту ми маємо", - додав Маломуж.

Передача ракет ATACMS Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах . Україні негласно передали ракети ATACMS, які вона вже застосувала за російськими цілями, довідалися ЗМІ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування ЗСУ балістичних ракет ATACMS , про передачу яких США не анонсували. У своєму зверненні 17 жовтня глава держави подякував Сполученим Штатам за надану допомогу.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні . Глава держави сказав, що переговори Києва та Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

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