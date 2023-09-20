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"Ми на фінішній прямій": Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні

Анна Ярославська
20 вересня 2023, 10:23 оновлено 20 вересня, 10:27
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Україні потрібні далекобійні ракети. Якщо вони не будуть надані, це призведе до втрат на полі бою.
Ракети ATACMS, Володимир Зеленський, Джо Байден
Джо Байден досі розглядає рішення про передачу ATACMS / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента України, скрін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та США "на фінішній прямій" в питанні про постачання далекобійних ATACMS. За його словами, якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат у полі бою в Україні.

Глава держави в інтерв'ю американському виданню CNN нагадав про бажання України отримати ракети великої дальності від США. Американський лідер Джо Байден досі розглядає рішення про передачу ATACMS.

"Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений", - сказав Зеленський.

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Президент підкреслив, що Україна не хоче, щоб ATACMS були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові можливості.

За словами Зеленського, для України "буде втратою", якщо ця зброя не буде надана. На його думку, це призведе до "великих втрат на полі бою і в інших місцях".

Він також підтвердив необхідність більшої кількості систем протиповітряної оборони, зокрема, американської системи ППО Patriot. Зеленський підкреслив, що вони необхідні для захисту цивільних районів.

Ракети ATACMS для України

У Білому домі ще не ухвалили рішення, чи відправляти Україні ракети великої дальності ATACMS. Дискусії на цю тему тривають. Про це 18 вересня повідомив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

ABC News з посиланням на джерела повідомляло, що США ймовірно включать в майбутній пакет військової допомоги Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про переговори з приводу постачання ATACMS і Taurus Україні. За словами дипломата, переговори тривають, і Києву вдалося просунутися в рамках діалогу з країнами-партнерами.

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