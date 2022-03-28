Мирного договору між Києвом і Москвою не буде, поки кожна сторона вірить у перемогу - Bloomberg

Зеленський і Путін вважають, що можуть з часом поліпшити свої позиції на переговорах / Фото Reuters

Будь-яка війна закінчується політичними угодами. Проте війна в Україні не буде завершена, поки кожна зі сторін конфлікту вважає, що може здобути перемогу.

Про це йдеться у статті професора школи передових міжнародних досліджень при Університеті Джона Гопкінса Гела Брендса для Bloomberg.

Деякі аналітики кажуть, що згода української сторони на політичний нейтралітет може стати основою мирного пакту з Росією.

"Водночас диявол будь-яких домовленостей ховається в деталях. Нейтральність, прийнятна для України, поки немислима для Володимира Путіна. А нейтральність за тими критеріями, які задовольняють Кремль, - це смертний вирок для української незалежності", - зазначив Брендс.

За його словами, теоретично, нейтралітет може мати сенс у випадку з Україною. Можливо, може з'явитися угода, в якій Путін зупиняє війну в Україні в обмін на формальний нейтралітет України, а Київ визнає російський суверенітет над окупованим Кримом і Донбасом.

Однак, Київ і Москва мають різні версії нейтралітету України.

"Коли про це говорить Путін, він має на увазі не лише український позаблоковий статус. Він прагне, щоб Україна стала настільки слабкою і беззбройною, щоби не була здатна захистити себе", - зазначив Брендс.

"Російські учасники переговорів запропонували обмежити українську армію до 50 тисяч солдатів. Така поступка призведе швидше до знищення, ніж до збереження незалежної України. Беззбройна, хронічно вразлива країна буде постійно побоюватися, що Путін, який збирався захопити всю її територію в нинішній війні, просто спробує знову, коли йому буде зручно", - вважає експерт.

На думку Брендса, є два сценарії, за яких нейтралітет України буде життєздатним.

Сценарій нейтралітету України №1.

Україна повинна бути озброєна до зубів, щоб вона могла розбити вщент армію будь-якого агресора, як зараз російську. Для цього потрібно буде побудувати більш просунутий військово-промисловий комплекс або закупити велику кількість передового озброєння: протитанкові ракети, боєприпаси, системи ППО тощо. також Захід повинен був би надати більше фінансування і провести ще більше тренувань.

Сценарій нейтралітету України №2.

Україна може бути захищена за допомогою гарантій, наданих іншими державами, зокрема США і Великою Британією.

"Якщо вам здається, що це схоже на членство в НАТО, то так воно і є. Жоден зі сценаріїв не влаштує Путіна. Тому що не можна контролювати Україну, здатну захистити свій нейтралітет або попросити західні сили це зробити", - зазначив Брендс.

На його думку, нинішню ситуацію ускладнює ще одна проблема: обидві сторони вважають, що час на їхньому боці. Зеленський і Путін вважають, що можуть з часом поліпшити свої позиції на переговорах.

"Війни закінчуються, коли вороги зближуються в своїх очікуваннях з приводу майбутнього. Наприклад, коли країна А і країна Б усвідомлюють, що конфлікт між ними безнадійно зайшов у глухий кут. Однак попри те, що російський наступ в Україні в більшості своїй зупинився, такого розуміння досі немає. Путін, схоже, думає, що зможе зламати волю України за допомогою жорстокої облогової тактики і погроз застосувати хімічну або радіологічну зброю", - зазначив професор.

Водночас Київ переконаний, що сили російських загарбників занадто розтягнуті і вразливі.

"Українська армія проводить потужні контркампанії в околицях Києва. Зеленський сподівається, що санкції розіб'ють російську економіку і оборонну промисловість. Українські сили зможуть продовжувати бій, поки зброя та гроші з Заходу будуть надходити", - йдеться у статті.

"Звичайно, не може бути так, щоб обидва (Путін і Зеленський, - ред.) мали рацію. Але поки переконання одного з них не будуть розвіяні, війна триватиме. А це означає, що ситуація в Україні ставатиме ще гірше", - резюмував Брендс.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що головний пункт у переговорах з Росією - гарантії безпеки і нейтралітет, а також без'ядерний статус держави. Україна готова йти на нього.

Переговори України та Росії

У найближчі три дні – 28-30 березня – в Туреччині відбудуться переговори між Україною та Росією щодо завершення війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ шукає миру.

"Наші пріоритети в переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Діючі гарантії безпеки для нашої держави – обов'язкові. Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", — зазначив він.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва і Москви можуть тривати кілька тижнів. За його словами, Україна як і раніше вимагає припинення вогню, виведення російських військ зі своїх територій, гарантій безпеки і "політичного врегулювання спірних територій".

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