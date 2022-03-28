ЗСУ вдарили по окупантах у Чорнобаївці вже в 12-й раз

ЗСУ знову вдарили по окупантах на Херсонщині / Фото t.me/ministry_of_defense_ua

Збройні Сили України вже в 12-й раз накрили позиції російських окупантів на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів в ефірі програми Фейгін Live на YouTube увечері 27 березня.

"Чорнобаївка-12, відбулася та продовжує відбуватися прямо зараз", - сказав він.

Арестович зазначив, що це "приємний, хоча і закономірний сюрприз".

Радник глави ОП додав, що на півдні України російська армія перебуває в складному становищі. У загарбників виникають труднощі з перекиданням свого угруповання з правого берега, оскільки їм потрібно подолати три мости: Антонівський біля Херсона, Новокаховську дамбу та наведений понтонний міст.

"Враховуючи сьогоднішню 11-ту Чорнобаївку і 4-й Мелітополь, то їм буде ще більш непросто", - сказав Арестович.

Радник глави ОП додав, що в Південному регіоні можливе просування Збройних сил України.

Як повідомляв Главред, раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім пояснив, чому російські окупанти продовжують наполегливо стягувати техніку в Чорнобаївку Херсонської області, хоча постійно потрапляють під удари українських захисників.

Довідка. Чорнобаївка - селище міського типу в Білозерському районі Херсонської області України з населенням 9275 осіб за 10 кілометрів від Херсона. На околиці знаходиться Міжнародний аеропорт Херсон.

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