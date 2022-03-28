Рекордний залп за всю історію війни: окупанти випустили по Львову 80 ракет - Арестович

Арестович розповів про найбільший успіх української ППО / Reuters

Доба 27 березня стала рекордною за кількістю ракет, випущених російськими окупантами по Львову. Загарбники випустили 80 ракет, більша частина з них була збита.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів в ефірі програми Фейгін Live на YouTube увечері 27 березня.

"По Львову було випущено 80 ракет. Це найбільший залп за всю історію війни. 72 ракети були збиті українськими системами ППО. Самі закриваємо небо. А дали б озброєння - ще краще б закривали. Це найбільший залп російських сил і найбільший успіх української ППО. Така кількість - це неймовірна річ. Правда, я підозрюю, що частина ракет впала сама в силу несправності, але збили дуже багато. Це зробило б честь будь-якій армії світу, будь-якій протиповітряній обороні", - сказав він.

Арестович додав, що майстерність українських захисників зростає: якщо в перші дні війни збивалося дуже мало ракет, то зараз - дуже багато.

читайте такожЗСУ вдарили по окупантах у Чорнобаївці вже в 12-й разРадник глави ОП попередив, що один-два тижні будуть складними. Ракетних ударів може стати більше.

"Новини будуть мотати всіх по емоційних гойдалках: тут перемагаємо, наступаємо; там — непросто і вигрібаємо. Зокрема і щодо ракетних ударів, кількість яких не стане меншою (а може і більшою). Що це означає? Що ніч темна перед світанком", - зазначив він.

Арестович додав, що російське командування перенесло основні оперативні зусилля на схід України, а це означає, що вони розписалися в провалі оперативних зусиль на інших напрямках.

"Після другої спроби наступати і домагатися (на сході) нових значущих резервів вони вже не зберуть — ніде і ні з кого. Далі війна переходить в позиційну фазу, в якій у нас — перевага", - сказав він.

Як повідомляв Главред, в неділю ввечері, 27 березня, в Луцьку прогриміли вибухи після того, як майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Про ракетний удар по Волині повідомив міський голова Ігор Поліщук у соціальних мережах.

26 березня Росія випустила по території України щонайменше 70 ракет: 52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і не менше 18 – з території Білорусі. Вісім з них долетіли до цілей.

Інші новини: