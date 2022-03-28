Українці, які втекли з країни через війну, почали повертатися додому / Reuters

Війна Росії проти України змусила багатьох українців покинути свої будинки і виїхати за межі країни. Але через місяць після вторгнення Росії люди почали повертатися додому.

Як пише видання tvn24.pl, щодня поїздами до Львова та Одеси повертаються від ста до трьохсот осіб.

"У цю групу входять в основному матері з дітьми, які втекли з країни, що зазнала нападу в перші дні вторгнення. Вони повертаються, бо, як вони пояснюють, там їх дім. Попри небезпеку, вони хочуть повернутися до своїх чоловіків і батьків, які через мобілізацію не змогли покинути країну", - пише видання.

Потяги до Львова та Одеси відправляються із залізничного вокзалу Перемишля. У кожен з поїздів сідає майже 200 осіб - в основному це жінки з дітьми, проте серед пасажирів є і добровольці, які їдуть в нашу країну воювати з російськими солдатами.

Зазначимо, понад 3,7 млн осіб виїхали за межі України з початку війни, повідомив у неділю портал Axios з посиланням на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що кожен другий киянин покинув місто через війну. Зараз у столиці України залишається трохи менш як два мільйони жителів.

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