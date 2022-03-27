Очні переговори України та РФ відновляться в Туреччині: названо дати

Переговори між Україною і РФ триватимуть з 28 по 30 березня, розповів Давид Арахамія.
Новий раунд прямих очних переговорів делегацій України та Росії відбудеться в Туреччині, заявив глава фракції Слуга народу в Раді, член української переговорної групи Давид Арахамія.
Про це він написав у повідомленні в соціальній мережі Facebook у неділю, 27 березня.
Нардеп уточнив, що переговори стартують вже з понеділка, 28 березня. Вони триватимуть з 28 по 30 число.
У свою чергу глава делегації РФ на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що нові очні переговори України та РФ відбудуться 29-30 березня.
Переговори України та Росії
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва і Москви можуть тривати кілька тижнів. За його словами, Україна як і раніше вимагає припинення вогню, виведення російських військ зі своїх територій, гарантії безпеки і "політичне врегулювання спірних територій".
Раніше Зеленський заявив про те, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми Росії на це не піде ні влада, ні народ.
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