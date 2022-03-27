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Очні переговори України та РФ відновляться в Туреччині: названо дати

27 березня 2022, 18:05

Переговори між Україною і РФ триватимуть з 28 по 30 березня, розповів Давид Арахамія.

Подоляк і Арахамія
Давид Арахамія і Михайло Подоляк / Twitter Михайло Подоляк

Новий раунд прямих очних переговорів делегацій України та Росії відбудеться в Туреччині, заявив глава фракції Слуга народу в Раді, член української переговорної групи Давид Арахамія.

Про це він написав у повідомленні в соціальній мережі Facebook у неділю, 27 березня.

Нардеп уточнив, що переговори стартують вже з понеділка, 28 березня. Вони триватимуть з 28 по 30 число.

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У свою чергу глава делегації РФ на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що нові очні переговори України та РФ відбудуться 29-30 березня.

Переговори України та Росії

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва і Москви можуть тривати кілька тижнів. За його словами, Україна як і раніше вимагає припинення вогню, виведення російських військ зі своїх територій, гарантії безпеки і "політичне врегулювання спірних територій".

Раніше Зеленський заявив про те, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми Росії на це не піде ні влада, ні народ.

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Давид Арахамія війна Росії та України
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