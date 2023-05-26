"Мир" в обмін на території: в ОП жорстко відповіли на скандальний план Пекіна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію після публікації в ЗМІ інформації про те, що китайська делегація пропонувала на переговорах у країнах ЄС погодитися на захоплення РФ окупованих районів України.
На його думку, всі "компромісні сценарії" закінчення війни в Україні є "російськими". Про це він написав у Twitter.
"Будь-який "компромісний сценарій", який передбачає звільнення НЕ всіх територій України та про який періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, – рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і, як наслідок, різкого зростання конфліктів у глобальній політиці", — пише представник ОП.
Він також упевнений в тому, що такий сценарій є заповітною мрією російських окупантів.
"Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в "російський медійний сценарій" і затягувати конфлікт?", - додав Подоляк.
Раніше повідомлялося, що спеціальний представник Китаю в країнах Євразії, колишній посол Пекіна в країні-агресорі Росії Лі Хуей під час свого візиту в країни Європи просував позицію, згідно з якою європейські країни повинні вести автономну від США політику і закликати до негайного припинення вогню в Україні на умови.
Більш того, за даними співрозмовників видання, в рамках такої політики країни Європи, мовляв, повинні закликати до "негайного припинення вогню в Україні" зі збереженням поточного стану речей на фронті.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 квітня розповів деталі своєї телефонної розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном.
За словами українського гаранта, китайський лідер запевнив, що Пекін не постачає озброєння агресору Росії. Також Цзіньпін заявив про повагу територіальної цілісності і суверенітету України.
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