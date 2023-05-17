У Британії Ріші Сунака просять визнати Китай загрозою нацбезпеці

У Британії закликають прем'єр-міністра визнати Китай небезпечною державою.

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Китай можуть визнати загрозою нацбезпеки/ колаж Главред: фото: Офіс Президента, ua.depositphotos.com

Колишня прем'єр-міністерка Британії Ліз Трасс особисто попросила діючого керівника уряду Ріші Сунака назвати Китай "загрозою" безпеці країни.

Трасс під час візиту у Тайвань закликала Захід не співпрацювати з Китаєм, попередивши, що тоталітарні режими "не говорять правду". Вона порівняла напруженість між Китаєм і Тайванем і російське вторгнення в Україну, передає BBC.

Посольство Китаю назвало візит пані колишнього очільника британського уряду "небезпечним політичним трюком" та додали, що цей візит "не принесе нічого, крім шкоди Великобританії".

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Під час змагань за лідерство Консервативної партії Британії пані Лізз Трасс пообіцяла зайняти тверду позицію проти китайського уряду та оголосити Китай під правлінням Комуністичної партії "загрозою" національній безпеці. Але після недовгого перебування на посту прем'єра її плани так і не здійснилися.

Її наступник Ріші Сунак також зайняв жорстку позицію, оголосивши Китай "найбільшою довгостроковою загрозою для Британії", і пообіцяв закрити всі 30 пекінських Інститутів Конфуція у Великобританії.

Британська допомога Україні

Нагадаємо, що Британія надасть Україні сотні ЗРК і безпілотників з дальністю понад 200 км. Військова допомога буде доставлена в найближчі місяці, "оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню".

Британія поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow. У Storm Shadow достатньо дальності, щоб завдати удару вглиб окупованої Росією території на сході України.

Перші українські військові пілоти ЗСУ пройдуть навчання на бойових літаках F-16. При підготовці буде задіяна програма британських пілотів.

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