УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Британії Ріші Сунака просять визнати Китай загрозою нацбезпеці

Юлія Куришко
17 травня 2023, 08:47 оновлено 17 травня, 08:54
6
У Британії закликають прем'єр-міністра визнати Китай небезпечною державою.
У Британії Ріші Сунака просять визнати Китай загрозою нацбезпеці
Китай можуть визнати загрозою нацбезпеки/ колаж Главред: фото: Офіс Президента, ua.depositphotos.com

Колишня прем'єр-міністерка Британії Ліз Трасс особисто попросила діючого керівника уряду Ріші Сунака назвати Китай "загрозою" безпеці країни.

Трасс під час візиту у Тайвань закликала Захід не співпрацювати з Китаєм, попередивши, що тоталітарні режими "не говорять правду". Вона порівняла напруженість між Китаєм і Тайванем і російське вторгнення в Україну, передає BBC.

Посольство Китаю назвало візит пані колишнього очільника британського уряду "небезпечним політичним трюком" та додали, що цей візит "не принесе нічого, крім шкоди Великобританії".

відео дня

Під час змагань за лідерство Консервативної партії Британії пані Лізз Трасс пообіцяла зайняти тверду позицію проти китайського уряду та оголосити Китай під правлінням Комуністичної партії "загрозою" національній безпеці. Але після недовгого перебування на посту прем'єра її плани так і не здійснилися.

Її наступник Ріші Сунак також зайняв жорстку позицію, оголосивши Китай "найбільшою довгостроковою загрозою для Британії", і пообіцяв закрити всі 30 пекінських Інститутів Конфуція у Великобританії.

Британська допомога Україні

Нагадаємо, що Британія надасть Україні сотні ЗРК і безпілотників з дальністю понад 200 км. Військова допомога буде доставлена в найближчі місяці, "оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню".

Британія поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow. У Storm Shadow достатньо дальності, щоб завдати удару вглиб окупованої Росією території на сході України.

Перші українські військові пілоти ЗСУ пройдуть навчання на бойових літаках F-16. При підготовці буде задіяна програма британських пілотів.

Більше цікавих новин:

Британия новини Великобританії новини Китаю Ріші Сунак
Реклама

Головне за день

"Все відбудеться дуже швидко": Кулеба заявив, що багато країн готові надати Україні авіацію

"Все відбудеться дуже швидко": Кулеба заявив, що багато країн готові надати Україні авіацію

08:14 Політика
У Путіна проблеми з наркотиками, йому загрожує ліквідація - Буданов

У Путіна проблеми з наркотиками, йому загрожує ліквідація - Буданов

07:24 Україна
РФ відновила масштабні повітряні атаки на Україну, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ - CNN

РФ відновила масштабні повітряні атаки на Україну, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ - CNN

07:16 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:54

Дмитро Медведєв пішов у святковий запой

08:50

Гороскоп на сьогодні 17 травня 2023: Стрільцям - напруга у стосунках, Тельцям - погана новинаВідео

08:47

У Британії Ріші Сунака просять визнати Китай загрозою нацбезпеці

08:20

Конашенков йде на герояПогляд

08:14

"Все відбудеться дуже швидко": Кулеба заявив, що багато країн готові надати Україні авіаціюВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:01

Чому у спеку треба пити гарячий чай: 3 вагомі причини

07:56

Новонароджена дівчинка залишилася без тата: у боях за Україну загинув захисник з Львівщини

07:24

У Путіна проблеми з наркотиками, йому загрожує ліквідація - БудановВідео

07:16

РФ відновила масштабні повітряні атаки на Україну, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ - CNN

Реклама
06:40

РФ атакувала Україну ракетами, вибухи пролунали в Миколаєві: що відомоФото

06:20

Влада Путіна, як шагренева шкіра, все сильніше і сильніше стискаєтьсяПогляд

04:30

Гороскоп на червень 2023: на Водоліїв чекає ідеальний час для кохання, романів і побаченьВідео

04:00

РФ готує нові ракетні удари по Києву: ексспівробітник Бундесверу назвав цілі

03:30

Кремль зрадіє: у МЗС відреагували на авіасполучення між Грузією та Росією

03:10

Ні для чого не рано і ніколи не пізно: 5 зірок, які стали відомими після 40 років

02:45

Експерт спрогнозував, чи будуть ЗСУ бити по РФ ракетами Storm ShadowВідео

02:05

Більше - не означає добре: що станеться з організмом, якщо пити багато води

01:35

Страву доведеться вилити: скільки лаврового листа потрібно класти в суп

01:02

Дружина Віктора Павліка виправдалася за "задоволення не для всіх" за спецперепусткою

00:51

Що ніколи не можна робити 17 травня, щоб не обрізати своє багатство: прикметиВідео

Реклама
16 травня, вівторок
23:47

Знищений чи ні: США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження PatriotВідео

23:06

Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки на Каннському кінофестивалі

22:57

ЗСУ вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow - CNNВідео

22:44

Охлобистін назвав "справжню" причину виїзду Пугачової з Росії

22:37

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" та фонд Hope UA придбали для передової сучасний гастроскоп новости компании

22:31

Верховний суд припинив повноваження Князєва, йому одразу повідомили про підозруФотоВідео

22:10

Володимир Остапчук розповів, чим його полонила юна дружина

22:08

"Я передам тіло": Пригожин раптово заявив про "співпрацю" з Будановим

22:03

Божевілля Брітні: шість шокуючих фактів з життя співачкиВідео

21:06

Росію чекають нові неприємності: вперше за 17 років збирається саміт Ради Європи через УкраїнуВідео

20:52

Віктор Павлік з дружиною потрапили в скандал через спецперепустку для "обраних"Відео

20:49

Допомогу грошима від ООН зможе отримати нова категорія українців: кому пощастилоВідео

20:43

Олена Зеленська в білосніжному "кімоно" здивувала президента КореїВідео

20:36

РФ пошкодила систему ППО Patriot під Києвом - CNNВідео

20:30

Що зробити, щоб не ріс бур'ян: поради, які треба знати кожному дачникові

20:11

3 проблеми у вашому домі, які можуть висмоктати всю енергіюВідео

20:03

Курс валют може знову рвонути: експерт розповів, чи чекати знову долар по 40 грн

19:58

РФ відновить ракетні удари по об'єктах енергетики: українців вже просять економити світло

19:50

У Міноборони висміяли Росію про нібито знищення Patriot своїми ракетамиВідео

19:22

"Потрібно обов'язково загадати бажання": Noize MC їдко пожартував про кончину ПутінаВідео

Реклама
19:12

Готель, в якому українці "підловили" путіністку Бузову, виправдався перед росіянами

19:05

Навіщо бункерний дід вирішив лупанути по Києву 6 КинджаламиПогляд

19:00

"Це найстрашніше": 80% слів Пригожина є правдою - БудановВідео

18:40

З Газмановим і "Воровайками": путініст Барецький зібрався проводити "Руссобачення" в замку ПугачовоїВідео

18:12

Підняли прапор: Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

18:06

"Що мадам несе": росіяни накинулися на Вінер через заяву про бомжів і заборону виступати на ОІВідео

17:58

Чи потрібно мити сало: несподівана відповідь здивує досвідчених гурманів

17:57

Каменських захейтили за розіграш люкс-авто і дорогого смартфона

17:47

"Ми більше не зустрічаємося!": 36-річна зірка Жіночого Кварталу вперше виходить заміж

17:38

Підготовка пілотів ось-ось почнеться: Мельник сказав, коли Україна отримає F-16

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти