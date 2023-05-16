"Привітали" посланника Китаю: у Зеленського висловилися щодо удару РФ по Києву

Це вже восьма травнева спроба окупантів масштабно атакувати Київ, нагадав Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував ракетний удар окупантів РФ по Україні / ОПУ , Defense.gov John Hamilton

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував комбіновану атаку окупантів РФ по Україні в ніч на вівторок, 16 травня.

За його словами, росіяни таким чином "привітали" спецпредставника Китаю, який зі спеціальною "миротворчою" місією відвідає Україну та інші країни Європи. Про це представник ОП написав у Twitter.

Він також нагадав про те, що це вже восьма спроба окупантів масштабно атакувати Київ.

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"Балістика+крилаті+дрони. Восьма травнева спроба "клану Путіна" масштабно атакувати Київ… І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: "Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… І трохи згодом: "Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве"…", — написав Подоляк.

Михайло Подоляк прокоментував ракетний удар РФ / скріншот

На що важливо звернути увагу:

Як відомо, 16 травня до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ має приїхати спеціальний представник Китаю Лі Хуей. Він прибуде в рамках турне для "сприяння мирним переговорам". При цьому китайський дипломат також відправиться в РФ і країни Європи.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, близько 03:30, у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з Північного, Південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі і три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Всі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України.

Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCum, повідомив Головком ЗСУ Валерій Залужний.

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