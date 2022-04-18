Мінус літак, БПЛА "Орлан-10", а "на десерт" - два Мі-24 і один Ка-52: ЗСУ влаштували пекло окупантам у небі

Тільки за минулу добу повітряним силам ЗСУ вдалося вразити 4 цілі окупантів.
Захисники українського неба протягом 17 квітня вразили чотири ворожі цілі.
Російські окупанти втратили літак типу "Су", три вертольоти (два Мі-24 і один Ка-52) і безпілотник "Орлан-10", повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
Найбільша активність ворога, який продовжує бомбардувати українські міста, фіксується на тимчасово окупованих територіях східних і південних областей України. Там росіяни окопалися і істотно наростили свої ППО.
"Воїни Збройних сил України і там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі. Винищувачі Повітряних сил продовжують патрулювати повітряний простір і авіаційне прикриття військ, а ударна авіація завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.
читайте такожПотужний удар ЗСУ: на Донбасі знищили 46 одиниць техніки і 2 ракети РФНагадаємо, українські захисники у 16-й раз розгромили позиції російських військових у Чорнобаївці Херсонської області. Незважаючи на низьку хмарність і щільний дощ ЗСУ вдалося завдати точного удару і знищити оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів.
Також повідомлялося, що десантники одного з підрозділів угруповання Об'єднаних сил організували спеціальне заняття, в рамках якого розповіли, як більш ефективно працювати за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger по ворожих цілях.
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