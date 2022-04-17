Лишилося тільки згарище: ЗСУ знищили Корсаром на Херсонщині російські "Тигри", БМП-3 та піхоту

ЗСУ знищили Корсаром на Херсонщині російські "Тигри", БМП-3 та піхоту/ Facebook ОК "Південь"

Українські військові знищили у Херсонській області три російських позашляховики "Тигр" та одну бойову машину піхоти. Також ліквідували російських окупантів, які рухалися цією технікою.

Участь в операції брали бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Ворожу техніку знищили українським протитанковим ракетним комплексом Корсар.

"На Херсонщині знову палала ворожа техніка. Розрахунок ПТРК "Корсар" 28 ОМБР знищив 3 російських "Тигра" та одну БМП-3, залишки піхоти противника було також ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

Український ПТРК Корсар

Корсар – це український протитанковий ракетний комплекс, який розробило конструкторське бюро "Луч". Він був прийнятий на озброєння Збройних сил України в серпні 2017 року.

Вартість одиниці такої пускової установки близько 120 тисяч доларів, а вартість ракети – 20 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що за добу 16 квітня на Донбасі військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога і знищили ворожу техніку – 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, ЗСУ на Сході знищили величезну колону окупантів. Артилерія завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу окупантів.

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