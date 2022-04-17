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Знищив два вертольоти Ка-52 і штурмовик Су-25: боєць ЗСУ розповів про хет-трик з ПЗРК Stinger

17 квітня 2022, 16:07

ПЗРК Stinger - дуже ефективна зброя, проте нею потрібно грамотно користуватися, сказав український десантник.

ВСУ
Головне - впевнено тримати Stinger в руках і не боятися його застосовувати - ВСУ / t.me/operativnoZSU

Десантники одного з підрозділів угруповання Об'єднаних сил організували спеціальне заняття, в рамках якого розповіли, як більш ефективно працювати за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger по ворожих цілях. Зброя ефективна, але зі своїми особливостями. Один з військових розповів, що йому із Stinger вдалося збити вже три об'єкти ворога: два новітніх російських вертольоти Ка-52 і штурмовик Су-25.

Як повідомляється у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ, військові-десантники одного з підрозділів ООС провели спецзаняття, щоб розповісти про більш ефективні способи застосування ПЗРК Stinger. Вони пояснили, що потрібно знати для виконання трьох пострілів на хвилину.

ВСУ
Десантники розповіли, як користуватися ПЗРК Stinger на війні проти Росії / t.me/operativnoZSU
ВСУ
Десантники розповіли, як користуватися ПЗРК Stinger на війні проти Росії / t.me/operativnoZSU
ВСУ
Десантники розповіли, як користуватися ПЗРК Stinger на війні проти Росії / t.me/operativnoZSU

"Ця зброя дуже ефективна, але має свої особливості. Головне - це впевнено тримати її в руках і не боятися застосовувати", - розповів десантник Влад.

читайте такожОдин пуск ПТРК - пункт окупантів знищено: ЗСУ показали, як "пополювали" на ЛуганщиніПримітно, що в українського військового вже є свій хет-трик, здобутий за допомогою Stinger. Йому вдалося збити два російські вертольоти Ка-52, а також штурмовик Су-25 Грач.

Війна Росії проти України

У Сполучених Штатах Америки раніше зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже найближчими днями. Американці вважають, що можуть бути запеклі наземні бої. У зв'язку з цим Вашингтон працює з країнами Заходу з метою прискорення постачань зброї Україні.

Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець розповів, що ЗСУ провели тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом та Кремінною на Донбасі. Нашим військам вдалося відкинути ворожі підрозділи в районі Кремінна - Рубіжне. Також вони змогли сформувати загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання окупантів в результаті просування сил оборони України в бік річки Оскол.

Міністр оборони Ганна Маляр заявила, що Росія продовжує стягувати війська і техніку на Донбасі, однак не може організувати наступ. Зусилля противника блокує армія України. Українська оборона проводить потужне стримування ворога.

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ЗСУ ПЗРК ООС війна Росії та України
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