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Мінус ще один: ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34 в Харківській області

18 травня 2022, 22:43

Під Куп'янськом ЗСУ просто знищили російський Су-24.

Су-34, бомбардувальник, Росія
Су-34 / sdelanounas.ru

Українським захисникам вдалося ліквідувати черговий російський винищувач-бомбардувальник.

Це сталося сьогодні, 18 травня. Як повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко, пізно ввечері ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник Су-34 під Куп'янськом, Харківська область.

"Щойно, під Куп'янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Тому що це наше небо", — йдеться в повідомленні.

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Судячи з радіопереговорів екіпажу, в російського Су-34 загорівся лівий двигун. Пілот і штурман збиралися катапультуватися.

Раніше повідомляли, військовий моряк з Ізмаїла ліквідував ворожий винищувач Су-34 за допомогою старого радянського ПЗРК Голка.

Як писав Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ВСУ несуть великі втрати, але їх набагато менше, ніж у військах Росії.

За його словами, втрати ворога колосальні. Російські військові підрозділи проводять класичну наступальну операцію, а українська армія захищається. Командування наших військ знає, що потрібно робити. Жодне із з'єднань або підрозділів ЗСУ не розгромлено.

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