УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Винищувачам РФ "підрізали крила": ЗСУ знищили два літаки Су-30

4 травня 2022, 22:59

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога.

Су-30СМ
Су-30СМ / sdelanounas.ru

Над Донбасом наші захисники сьогодні збили 2 ворожих літака і 2 безпілотних літальних апарати.

Про це повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил, інформуючи про оперативну ситуацію на Донецькому та Луганському напрямках.

Зазначається, що протягом поточної доби, 4 травня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Завдяки вмілим діям і майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожих літаки Су-30 і 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421", - йдеться в повідомленні.

Також українські захисники знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога.

читайте такожПід час удару ЗСУ по острову Зміїний загинули всі окупанти-Цимбалюк

Су-30 - двомісний багатоцільовий винищувач "завоювання панування в повітрі".

Вартість одиниці $83 млн.

Озброєння:

  • автоматична скорострільна Одноствольна гармата калібру 30 мм з боєкомплектом 150 патронів;
  • ракетне озброєння підвішується на десяти точках: чотири під консолями крила, два під закінцівками крила, два під гондолами двигунів і два під центропланом між мотогондолами;
  • на літаку може бути підвішено до шести керованих ракет "повітря-повітря" середньої дальності.

Також повідомлялося, що українські військові збили російський ударний високоточний безпілотник "Куб-БЛА" у Луганській області.

Дрон спочатку "дезорієнтували" українські фахівці радіоелектронної боротьби, а потім захисники України точним ударом приземлили його назавжди.

Читайте також:

viber
Су-30 війна Росії та України
Реклама
Популярне
Дитину примотали до мами разом з міною: окупанти по-звірячому вбили українкуДитину примотали до мами разом з міною: окупанти по-звірячому вбили українку День везіння і удачі: який стане найщасливішим в травні для кожного знака зодіакуДень везіння і удачі: який стане найщасливішим в травні для кожного знака зодіаку Катував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського катаКатував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського ката Путін готує важливу заяву до 9 травня про долю "ДНР" і "ЛНР"Путін готує важливу заяву до 9 травня про долю "ДНР" і "ЛНР" "Просто не можемо": Брежнєва і Меладзе відмовилися виступати перед росіянами в Туреччині"Просто не можемо": Брежнєва і Меладзе відмовилися виступати перед росіянами в Туреччині
Підтримайте Главред

Останні новини

23:52

Захисники Маріуполя зайняли кругову оборону: командир Азова про штурм орками Азовсталі

23:40

Під обстрілами окупантів загинув відомий український журналіст

23:25

Зітруть орків у порох: ЗСУ отримали від США майже всі обіцяні гаубиці

23:20

Нова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травняВідео

23:20

У Маріуполь не поспішає: кремлівського пропагандиста засікли напівголим у Дубаї

Реклама
22:59

Винищувачам РФ "підрізали крила": ЗСУ знищили два літаки Су-30Відео

22:33

Не обійшлося без зрадника: стало відомо, як рашисти прорвалися на АзовстальВідео

22:24

Аж мурашки по шкірі: Тіна Кароль зворушливо заспівала гімн України з футболістами ДинамоВідео

22:08

Армія РФ намагається наступати на трьох напрямках – АрестовичВідео

21:59

Торгівля награбованим: РФ через Крим вивозить за кордон вкрадене в Україні зерноВідео

21:56

Євробачення-2022 ще навіть не почалося: названо топ-5 переможців конкурсуВідео

21:37

"Смертельний ураган" для рашистів: захисників України озброїли гранатометами MilkorВідео

21:02

"Вони не винні": екстренер збірної України зашкварився захистом спортсменів РФВідео

21:01

Потужний вітер і заморозки: Україну атакує небезпечна погодаВідео

20:26

Під виття сирен чутні вибухи: окупанти випустили ракети по центру ДніпраВідео

20:24

Кораблі РФ з ракетами "Калібр" у бойовій готовності: Генштаб попередив про загрозу з Чорного моряВідео

20:18

"Військторг є скрізь": у РФ можуть створити Бєлгородську народну республіку - ДаніловВідео

20:00

Нацгвардійці "підсмажили" три ворожі БМП і знищили безліч орків на Ізюмському напрямку – фотоВідео

19:47

Орки вже на Азовсталі: захисники Маріуполя вийшли на зв'язок і розповіли про важкі боїВідео

19:38

Пунктик Москви: чому Кремль наполегливо намагається загнати Молдову до нью-СРСРПогляд

Реклама
19:26

Окупанти провалили штурм Азовсталі: перші подробиціВідео

19:21

Неймовірне везіння і здійснення бажань: для трьох знаків травень стане найщасливішим місяцем

19:20

Штурм орків під Донецьком і нарвався на потужну відповідь ЗСУ: ворог відступив з втратамиВідео

19:07

Битва ЗСУ зі зброєю Заходу з Росією і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війниВідео

19:06

"Агентурна мережа ФСБ": в одному з міст Сумщини заборонили Московський патріархат

19:03

Накази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - ДенісоваВідео

18:58

Сергій Стерненко. Лавров допоміг Україні отримувати зброю від ІзраїлюВідеоблоги

18:58

В Австрії попередили: вступ України до ЄС може затягнутися на 10 років

18:47

Більше танків, мобілізація і ядерна зброя: військовий історик США спрогнозував майбутні ходи ПутінаВідео

18:36

Кузьма б пишався - легендарний хіт Скрябіна переспівали про українські міста-герої війни з РФВідео

18:31

Помста за ліквідацію штабу під Ізюмом: командири РФ женуть орків у "м'ясорубку"Відео

18:24

Росіяни взяли в полон відомого українського бабака-віщуна ТимкуВідео

17:54

Армія України знищила "еліту" військ Росії – Москва вимушено змінює тактику – МіноборониВідео

17:53

"Помер дід і бабуся, у сестри рана на голові" : українців вразив щоденник дитини з МаріуполяВідео

17:48

Зеленського в Раді зустріли стоячи і з оваціями: з'явилося відео дивовижної реакції ПорошенкаВідео

17:43

У Драмтеатрі Маріуполя загинули вдвічі більше людей, ніж думали: журналісти озвучили страшні цифриВідео

17:37

Ігри в ядерний апокаліпсис: чому Росія більш чокнута, ніж СРСРПогляд

17:27

Українська акторка просиділа в сховищі під Бучею 33 дні: "Я тепер говорю зовсім по-іншому"Відео

17:22

У Білорусі готують масові розстріли незгодних: вводять страту за "спробу теракту"Відео

17:22

Куди зник Олег Винник: ЗМІ турбуються про зникнення артиста

Реклама
17:07

Кошовий розповів, про що спілкувався із Зеленським на Банковій і в якому стані президентВідео

17:00

Бійці ЗСУ знищили колону окупантів Росії в районі Ізюму Харківської областіВідео

16:58

Ностальгія за СРСР, ставлення до російськомовних і Дня перемоги: в Україні провели велике опитуванняВідео

16:55

Ворог змінює тактику: В'ятрович назвав головну мету РФ у війні проти УкраїниВідео

16:53

Тодоренко розповіла про викидень: що сталося

16:30

Йде масований ракетний і авіаційний удар: астролог назвав дати і найнебезпечніші регіони УкраїниВідео

16:19

Рашисти прорвалися на Азовсталь: йдуть запеклі бої, із захисниками немає зв'язкуВідео

16:08

Прикмети на 5 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:00

Бійці Ізраїлю та Азов разом воюють в Україні: рупорка пропаганди РФ Захарова вибухнула заявоюВідео

15:52

В Угорщині продовжують підтримувати РФ і зривають план з ембарго на російську нафту - BloombergВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти