Винищувачам РФ "підрізали крила": ЗСУ знищили два літаки Су-30

Су-30СМ / sdelanounas.ru

Над Донбасом наші захисники сьогодні збили 2 ворожих літака і 2 безпілотних літальних апарати.

Про це повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил, інформуючи про оперативну ситуацію на Донецькому та Луганському напрямках.

Зазначається, що протягом поточної доби, 4 травня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Завдяки вмілим діям і майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожих літаки Су-30 і 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421", - йдеться в повідомленні.

Також українські захисники знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога.

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Су-30 - двомісний багатоцільовий винищувач "завоювання панування в повітрі".

Вартість одиниці $83 млн.

Озброєння:

автоматична скорострільна Одноствольна гармата калібру 30 мм з боєкомплектом 150 патронів;

ракетне озброєння підвішується на десяти точках: чотири під консолями крила, два під закінцівками крила, два під гондолами двигунів і два під центропланом між мотогондолами;

на літаку може бути підвішено до шести керованих ракет "повітря-повітря" середньої дальності.

Також повідомлялося, що українські військові збили російський ударний високоточний безпілотник "Куб-БЛА" у Луганській області.

Дрон спочатку "дезорієнтували" українські фахівці радіоелектронної боротьби, а потім захисники України точним ударом приземлили його назавжди.

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