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ЗСУ зазнали великих втрат, але військам Росії не вдається розгромити нашу армію - Арестович

29 квітня 2022, 10:04

Командування військ України знає, що треба робити, сказав Олексій Арестович.

військові, ВСУ, війна
ЗСУ проводять оборонну операцію проти російських військ / Фото Reuters

Збройні сили України несуть великі втрати, але їх набагато менше, ніж у військах Росії. Втрати ворога колосальні. Російські військові підрозділи проводять класичну наступальну операцію, а українська армія захищається. Командування наших військ знає, що треба робити. Жодне із з'єднань або підрозділів ЗСУ не розгромлено. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним він сказав про те, що в лавах ЗСУ також великі втрати. Але вони набагато менше, ніж у російських військ. Армія РФ проводить класичну операцію з наступу, а українські сили захищаються.

читайте такожНовий куратор Кирієнко і "референдум" щодо Донбасу у РФ: Путін задумав "велику перемогу" над ЗаходомЗа його словами, жодне з'єднання або підрозділ української армії не розгромлено.

"Наше командування знає, що робити", - сказав Олексій Арестович.

Також він підкреслив, що російські військові підрозділи несуть колосальні втрати високими темпами.

Дивіться відео - історія Збройних сил очима ТСН

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального Східного округу Росії Рустам Міннекаєв раніше заявив, що перед російськими військовими підрозділами стоїть завдання захопити Донбас, південні регіони України і прорубати коридор до Криму, який було окуповано у 2014 році.

Війна РФ проти України може затягнутися до Нового року, про що вже попередив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, терміни війни можуть залежати від певних моментів. Битва за Донбас не стане етапом завершення військових дій.

Журналісти Медузи з посиланням на джерела в Кремлі написали матеріал, в якому йшла мова про плани Росії "приєднати" окупований Донбас і оголосити у Херсонській області "ХНР". Для цього в середині травня на захоплених територіях хочуть провести так звані "референдуми". Херсонщину згодом також можуть включити до складу РФ.

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ЗСУ російські війська Олексій Арестович війна Росії та України
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