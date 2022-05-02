Український моряк з радянського ПЗРК збив ворожий винищувач за $40 млн

Літак летів швидко, його було погано видно через хмарність. Часу на наведення було мало, проте моряку вдалося збити сучасний літак з ПЗРК Ігла.
Військовий моряк із Ізмаїла ліквідував ворожий винищувач Су-34 за допомогою старого радянського ПЗРК Ігла.
Про вправного і влучного бійця Дмитра пише АрмияInform.
За його словами, при виконанні завдань в морі екіпажу потрібно було повернутися в один з пунктів базування. Після зупинки в порту моряки побачили, що з-під хмар з'явилися два російських винищувача-бомбардувальника Су-34.
"Літаки вилетіли дуже швидко. Їх не було чутно, та й видно погано через хмарність. Вони випустили кілька ракет по місту і залетіли за хмари. Цей момент я спостерігав на сигнальному містку і зрозумів, що одного разу їм не вистачить, вони захочуть повернутися, щоби завдати повторного удару", - розповів Дмитро.
Літаки РФ дійсно повернулися, а боєць приготувався до пострілу. Часу на наведення було зовсім мало, Дмитру допомагав його бойовий товариш. Зі старого ПЗРК Ігла військовий запустив ракету. В результаті, одним літаком у окупантів стало менше.
"Тоді всі почуття у мене відключилися, голова була "холодною", а руки робили все самі. Мабуть, завдяки постійним вченням, а також інстинкту: або вони нас, або ми їх. Тож, яка б у них не була зброя, перемога за нами", - упевнений військовий моряк.
Зазначається, що старий радянський ПЗРК, який коштує 60-80 тисяч доларів, знищив сучасний літак за 40 мільйонів доларів.
читайте такожСучасна західна артилерія, що хлинула в Україну, змінить хід війни - Washington Post
Довідка. ПЗРК Ігла -ьрадянський та російський переносний зенітний ракетний комплекс, призначений для ураження низьколітких повітряних цілей на зустрічних і догінних курсах в умовах теплових перешкод. Комплекс прийнятий на озброєння в 1981 році.
Тгла знаходиться на озброєнні армій Росії, країн СНД, а також з 1994 року експортується у понад 30 держав.
Як повідомляв Главред, повітряні сили ЗСУ продовжують знищувати літальні апарати окупантів. 29 квітня було уражено 10 повітряних цілей РФ, серед них - штурмовик Су-25.
Інші новини:
- Побачили дно Чорного моря: ППО України збили два винищувачі РФ Су-30СМ біля Одеси
- Арестович заявив, що на території РФ почав діяти легіон Свобода Росії
- Українці ліквідували російського окупанта з позивним "Путін"
- Вантаж 200 для Севастополя: ЗСУ ліквідували командира з розвідбату морпіхів РФ