"Пташка" впала: ЗСУ знищили ворожий винищувач Су-30, 4 безпілотники і 2 крилаті ракети

Російська "пташка" впала неподалік Балаклії / Фото facebook.com/kpszsu

За добу 18 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил і сухопутних військ знищила сім повітряних цілей російських окупантів.

Зокрема, ЗСУ знищили ворожий винищувач Су-30, 4 безпілотники і 2 крилаті ракети, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як розповів голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов, українські військові завдали російським окупантам втрат на сході. Захисники України збили російський літак у Харківській області. "Пташка" впала неподалік від Балаклії. Подробиць голова Харківської ОВА не повідомив.

Крім того, за даними Оперативно-тактичного угруповання Схід, упродовж доби 18 квітня окупанти здійснили 4 атаки на позиції українських військових, застосовували також артилерію та авіацію, наносили ракетні удари, при цьому вони несли втрати.

За добу на сході держави ліквідовано щонайменше 20 окупантів, 1 танк, 1 артилерійська система та 2 БПЛА.

Захисники українського неба впродовж 17 квітня вразили чотири ворожі цілі. Російські окупанти втратили літак типу Су, три вертольоти (два Мі-24 і один Ка-52) і безпілотник Орлан-10.

Як повідомляв Главред, російські окупанти в Україні кинули на поле бою свій БТР і втекли, коли дізналися, що їх штурмують підрозділи Правого сектора. Тепер російська бронетехніка буде на озброєнні українського добробата.

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