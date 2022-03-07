Припинення війни та репарації: Україна назвала головні вимоги до РФ в Гаазі

Олена Зеркаль / УНІАН

Російські окупанти повинні негайно припинити воєнні дії, які вони розв'язали на території України 24 лютого.

Про це член української делегації на слуханнях у Міжнародному Суді ООН у справі "геноциду" українського народу Росією Олена Зеркаль написала у своєму Facebook, розповідаючи про основні вимоги України до РФ в Гаазькому суді.

"Російська Федерація негайно забезпечує, щоб будь-які збройні сили або нерегулярні збройні формування, які можуть попрямувати або підтримуються нею, а також будь-які організації та особи, на яких вона має вплив, не вживали жодних заходів щодо сприяння військовим операціям з метою запобігання або покарання України за вчинення геноциду", - пише український дипломат.

Крім того, Україна вимагає від РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть посилити або розширити спір або зробити його більш складним для вирішення.

"Російська Федерація надає Суду звіт про заходи, вжиті для виконання наказу суду через тиждень після такого наказу, а потім на регулярній основі, яка визначається Судом", - вказала вона.

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Зеркаль додала, що питання репарацій і компенсацій обов'язково будуть предметом наступних слухань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Міжнародний суд в Гаазі (Нідерланди) приступив до розгляду злочинів проти людства скоєних Російською Федерацією в Україні.

2 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні. Події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.