"Ви відновите все, що знищили": Зеленський закликав росіян вчити слово "репарація"

Зеленський заявив, що Росія відновить все, що знищила / instagram.com/zelenskiy_official

В ході сьогоднішнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський закликав жителів Росії вчити слово "репарація" і "контрибуція".

Глава держави заявив, що Україна не пробачить своїх втрат - ні людей, ні інфраструктури, і Росія обов'язково все поверне нашій країні і кожному українцю окремо.

"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова "репарації" і "контрибуції". Ви відшкодуєте все, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув - ми не забудемо", - сказав він.

Зеленський заявив, що російські загарбники прийшли руйнувати українські міста і знищувати людей.

"Ви забираєте у нас все, що нам дороге. Ви відрізаєте мирним жителям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі та ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію", - додав глава держави.

Реклама

Також, за його словами, немає такої зброї, яку б війська РФ не використала проти українців. І все ж у Росії продовжують говорити, що збираються послати в Україну так звані "гуманітарні колони".

"Пам'ятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватися. Українці в усіх регіонах, обпалених війною, отримають від нас все необхідне. Координаційні штаби працюють по повній. Справжні гуманітарні вантажі - в дорозі", - запевнив Зеленський.

читайте такожЗапам'ятайте, безбожники, коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватися-ЗеленськийЯк пише Вікіпедія, репарації, в перекладі з латині - відновлення, - це форма матеріальної відповідальності суб'єкта міжнародного права за шкоду, заподіяну внаслідок вчиненого ним міжнародного правопорушення іншому суб'єкту міжнародного права. Зокрема, відшкодування державою, в силу мирного договору або інших міжнародних актів, шкоди, заподіяної їм державам, які зазнали нападу. Обсяг і характер репарацій повинні визначатися відповідно до завданих матеріальних збитків.

Контрибуція, в перекладі з латині-загальний внесок, громадський збір коштів, - це платежі, що накладаються на програла держава на користь держави-переможця. Під час війни оплачується населенням зайнятої території, після закінчення війни - урядом переможеної країни, і може називатися в літературі військовою контрибуцією.

Читайте також: