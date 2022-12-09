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Розвал Росії не завадить трибуналу і виплатам репарацій, але це стане ускладненням - Чорновіл

9 грудня 2022, 22:50
Воєнних злочинців можна буде засудити навіть якщо Росія розвалиться і вони будуть ховатися в третіх країнах.
Суд у Гаазі, Тарас Чорновіл, Володимир Путін
Суд над військовими злочинцями відбудеться навіть у разі розвалу РФ / Колаж УНІАН, сайт Кремля

Розвал Росії не вплине на судовий процес над воєнними злочинцями. Їх знайдуть навіть в третіх країнах, якщо вони будуть намагатися сховатися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

"Юридично і зараз поки що немає мови про суд над Росією – мова йде про суд над воєнними злочинцями. Чи будуть вони перебувати в Москві, Кизилі або Улан-Уде, не має значення. Вони - воєнні злочинці, тому якщо вони втечуть в треті країни і будуть ховатися в Китаї або Монголії, то питання екстрадиції, звернень по ним буде. І їх судити треба так само, якщо будуть доведені факти", - сказав Чорновіл.

Він також додав, що необов'язково особисто бути присутнім, щоб був винесений вирок.

"Гаага, до речі, більше схильна до явних процесів, але заочні теж не заборонені", - додав політик.

Якщо відбудеться розпад Росії, то може з'явиться багато суперечок, які стосуватимуться виплати репарацій.

"Та ж сама Саха (Якутія) почне розповідати, мовляв, а ми тут при чому, ми самі були колонією. Але можна нагадати, що деякі "споконвічно росіяни", зокрема Волков, начальник штабу Навального, заявляють, що "ми самі потерпілі, і це нам потрібно репарації і план Маршалла давати". На що їм дуже добре відповів естонський міністр, що, мовляв, злочини, які ви робите самі проти себе – це ваша проблема, а злочини, які відбувалися проти інших людей і країн – це те, за що в РФ повинні заплатити", - сказав Чорновіл.

Політик пояснив, що українських цивільних і військових людей вбивали навіть жителі Якутії, де кажуть "ми ні до чого".

"І хоча їхній внесок у злочинну діяльність був меншим, але алмази, золото, газ та інше, що видобувається в Якутії, надходило в скарбничку по всій РФ і забезпечувало розвиток її армії. Відповідно, вони несуть ту ж відповідальність", - додав Чорновіл.

Змусити виплатити Україні репарації вийде, якщо світ визнає нові країни, що утворилися після розвалу РФ. В такому випадку вони зможуть потрапити в ООН.

"Москва 900 років була осередком зла. Всі свої злочини вони скоювали завжди, починаючи з того часу, коли Андрій Боголюбський спалював Київ ... прийшли суздальці – спалили Київ, ґвалтували жінок, вбивали дітей, вивозили все, що могли, мародерили по повній ... Система повинна отримати своє засудження – так, їх не судитимуть за злочини 500-річної давності, а за злочини вже цієї війни. І це та річ, яку потрібно дуже серйозно відпрацьовувати, щоб засудити всю Росію", зазначив експерт.

Хто такий Тарас Чорновіл

Тарас Чорновіл – український політолог, політичний діяч, народний депутат України III, IV, V, VI скликань Верховної Ради України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, петицію на платформі Avaaz про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме російську військову агресію проти України та притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і його поплічників підписали вже понад 1,8 мільйона осіб.

Також повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков запропонував провести трибунал над РФ щодо її злочинів проти України - у Харкові.

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