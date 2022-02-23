В МЗС закликали українців утриматися від поїздок до РФ і негайно виїхати з Росії

У МЗС України заявили, що на тлі посилення російської агресії надання консульської допомоги на території Росії може бути обмежене.
Міністерство закордонних справ звернулося до українців з рекомендацією утриматися від поїздок до Росії. Тих, хто перебуває в цій країні, закликають негайно залишити територію РФ.
"У зв'язку з посиленням російської агресії проти України, що, зокрема, може призвести до суттєвого обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, - негайно залишити її територію", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС.
Розрив дипвідносин України та РФ
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв опрацювати питання розриву дипломатичних відносин з Росією. Він висловив сподівання, що війни проти України не буде. Але додав, що в разі "потужної війни" запровадить в країні воєнний стан.
Тим часом у Кремлі заявили, що не збираються розривати дипломатичні відносини з Україною і вважають це небажаним. Мовляв, це зробить відносини двох країн і народів ще складнішими.
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