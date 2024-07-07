"Мертва зона" для окупантів: Плетенчук розповів про ситуацію в Чорному морі

Українським військовим вдалося перетворити майже усю акваторію Чорного моря на "мертву" зону для ворожих кораблів.

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Хоча у Чорному морі все ще є небезпечні ділянки, однак більшість акваторії є "мертвою" зоною для РФ / Колаж: Главред, фото: ВМС ЗС України, Дмитро Плетенчук

Успіхи ЗСУ в Чорному морі не лише у, фактично, знищенні флоту країни-агресора Росії, але й частковому контролі над акваторією. Про загальний стан справ у морі розповів Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 24 каналу. За його словами, 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря є "сірою зоною", при загальноекономічній зоні України в 70 тисяч кв. км.

"На цій ділянці ніхто не може повноцінно закріпитися й панувати. Ми там підставляємося під удари російської авіації, а вони – під наші системи озброєння. Звісно, для нас поблизу Одеси, Чорноморська, акваторія більш безпечна, ніж десь у відкритому морі ближче до Криму. Проте вихід із портів Херсону та Миколаєва вкрай небезпечний, бо у Дніпро-Бузькому лимані можна отримати вогневе ураження. Так само обстрілювати окупанти можуть із Кінбурнської коси. Там можуть використовувати навіть ПТУРи, бо відстань дозволяє це робити", - додав речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук згадав і 6 десятків цивільних суден, які не дарма все ще стоять заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак, є у Чорному морі і "мертва" зона для ворога.

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"Можна вважати ледве не всю акваторію Чорного моря ("мертвою" зоною - Главред). Якщо раніше загарбники дозволяли собі заходити у західну чи північно-західну його частину, то зараз навіть у центральній частині їм небезпечно. Та й біля Криму, і в районі Керченської протоки також. Всюди, куди може дістати "Нептун" або морський дрон, для них смерть", - додав він.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Знищення Чорноморського флоту РФ - що відомо

Нагадаємо, Чорноморський флот країни-агресорки Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку Києва.

Раніше повідомлялося, що ГУР цілком можуть застосувати ударні морські дрони українського виробництва "Magura" для ударів по російських військових кораблях в Азовському морі.

Напередодні морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострова в Чорному морі - на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі. У результаті вони уразили щонайменше чотири ворожі кораблі.

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