Росія патрулює Чорне море підводними човнами: вони ледве дихають

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому російське командування пішло на такий крок.

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РФ патрулює море підводними човнами / Колаж Главреда. Фото: Сили оборони півдня

Росіяни останнім часом патрулюють береги Чорного моря біля Криму підводними човнами проєкту "Варшавянка". Усі вони потребують ремонту, але замість цього отримали ще більше навантаження, зазначив у статті Обозревателя експерт Олександр Коваленко.

Коваленко звернув увагу, що з 2022 року ЗСУ уразили понад 56 російських кораблів і суден, серед яких були, зокрема, патрульні.

На третій рік війни Росіяне може застосовувати свійфлот (а точніше, флотилію) для проведення надводного патрулювання в Чорному морі, зазначив експерт.

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"Окупанти були змушені не тільки вивести весь бойовий склад кораблів до Новоросійська, а частину навіть у Каспійське море, а й для патрулювання акваторії ЧМ задіяти підводну компоненту - оскільки втрати надводної стали критичними. Причому застосовувати (і досить активно) саме в той період, коли цим підводним човнам саме час вирушати на ремонт", - пояснив Коваленко.

Удари по флоту Росії - останні новини

6 червня Сили оборони Півдня зафіксували три надводні ракетоносії із сумарним залпом у 24 "Калібри" в Чорному морі. Ситуація повторилася і напередодні ракетного обстрілу України в ніч на 12 червня.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна планомірно знищує Чорноморський флот, почавши з ураження ракетного крейсера "Москва". Згідно з останньою інформацією, у ніч на 19 травня російський ракетний корабель "Циклон" було потоплено внаслідок українського удару по порту тимчасово окупованого Севастополя.

Західні журналісти підкреслювали, що Україна виводить з ладу російські бойові кораблі швидше, ніж Росія може побудувати нові або посилити їх кораблями з інших регіональних флотів.

"Це зловісний розвиток подій для російського військово-морського командування, яке бореться за збереження того, що залишилося від Чорноморського флоту", - йшлося в матеріалі Forbes.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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