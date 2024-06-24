Удари дронами по кораблях в Азовському морі: в ГУР анонсували 'сюрпризи' для РФ

В ГУР зазначили, що з часом можна буде побачити ефективність захисту акваторії Азовського моря та не виключили удари дронами "Magura" по кораблях РФ.

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В ГУР зробили заяву щодо використання морських дронів в Азовському морі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

ГУР цілком можуть застосувати ударні морські дрони українського виробництва "Magura" для ударів по російських військових кораблях в Азовському морі. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Євгеній Єрін.

За його словами, вказані дрони теоретично здатні вести бойову роботу на будь-якому типі водної поверхні, тому росіян в Азовському морі можуть чекати неприємності.

"Разом з тим, наскільки добре захищена акваторія Азовського моря, я думаю, що з часом ми будемо це бачити", – відзначив Єрін. відео дня

Що відомо про українські морські дрони / Інфографіка Главред

Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія. У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування. 1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. 14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Удари по кораблях РФ - активність російських кораблів в Азовському морі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія почала використовувати акваторію Азовського моря для запуску ракет "Калібр" по території України, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострова в Чорному морі, на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі. Це призвело до ураження щонайменше чотирьох ворожих кораблів.

Україна знищила майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ, зосереджуючи удари на ракетоносцях, які становлять найбільшу загрозу. Про це також повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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