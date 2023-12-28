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Починають прозрівати: Жданов знайшов несподіваний плюс у ситуації з допомогою Україні

Яна Ставська
28 грудня 2023, 18:47
Разом з тим в США "вимальовується дуже погана тенденція", зазначив Жданов.
Починають прозрівати: Жданов знайшов несподіваний плюс у ситуації з допомогою Україні
Україна опинилася у заручниках ситуації з військовою допомогою від країн Заходу / Колаж Главреда, фото: ОПУ, pixabay

Подальший хід бойових дій зараз повністю залежить від Заходу. Однак Європа на тлі внутрішньополітичних розборок у США активізувалася у сенсі допомоги Україні, зазначив в інтерв'ю Главреду експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Україна зараз на 100% є заручником ситуації - ми воюємо з коліс. Якщо завтра не прийде ешелон з припасами, нам нічим буде воювати. Ось у чому трагізм ситуації.Тому досяжність цілей Росії залежить від позиції наших партнерів", - сказав Жданов.

Експерт вважає, що політика ізоляціонізму в США, яку проводив Трамп, зараз перемагає. Але на цьому тлі країни ЄС несподівано активізувалися.

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"У США вимальовується дуже погана тенденція: перемогти на президентських виборах може Трамп. Якщо Трамп, не дай Бог, переможе, Штати підуть в ізоляціонізм. Тому на США я зараз дивлюся з великим песимізмом. А ось Європа нарешті починає прозрівати і розуміти, що потрібна противага Російській Федерації. Туск доведе до відома усіх європейських лідерів той факт, що навіть Польща за її темпів розвитку в найближчі три роки не встигає підготуватися до прямого протистояння з РФ", - додав Жданов.

На його думку, "Європа починає розуміти, що необхідно озброювати Україну".

"Здебільшого Європа розуміє, що потрібно озброювати Україну, щоб вона боролася, оскільки європейські країни не потягнуть протистояння з Російською Федерацією", - пояснив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Перемога" Путіна і нова війна

Поки Захід сперечається щодо подальшої підтримки України, Росія скористалася наявними розбіжностями у політичних колах і пішла в новий наступ на сході та півдні України.

Паралельно у західних країнах все більше почали допускати перемогу Путіна і робити песимістичні прогнози щодо майбутнього цілої Європи.

Нещодавно Bild писав, що вже взимку 2024/2025 року диктатор Володимир Путін може спробувати атакувати Європу в момент, коли США залишаться без лідера після зміни президента. Посилаючись на дані, отримані в розвідці, журналісти пишуть про те, що мова йде про період зміни влади в Білому домі – з листопада 2024 року і приблизно до січня 2025 року.

А німецькі аналітики DGAP писали, що замороження війни в Україні призведе до нападу Росії на країни Балтії через шість років - коли Москва відновить військову міць.

Тим часом Росія продовжує схиляти Україну до переговорів на своїх умовах - з подальшим заморожуванням військових дій, що дозволить РФ зібрати нове військо окупантів і назавжди підпорядкувати захоплені українські території.

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війна в Україні новини США ЗСУ Олег Жданов війна Росії та України
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