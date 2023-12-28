Топ-генерал армії Нідерландів закликав країну готуватися до війни з Росією

РФ продовжує ставати сильнішою, тому сильна армія необхідна як стримуючий фактор.

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Нідерланди готуються до війни з Росією / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен, який з нового року йде у відставку, заявив, що країна та суспільство мають готуватися до війни з Російською Федерацією.

За словами генерала Вайнена, Гаага повинна наслідувати приклад Швеції, Фінляндії та країн Балтії, адже вони межують з РФ або знаходяться близько до неї, тому краще підготовлені до початку війни, передає NL Times.

"Нідерланди мають зрозуміти, що все суспільство має бути готовим до того, що щось піде не так. Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за 1500 кілометрів від них", - зазначив Вайнен, додавши, що у цивільного населення мають бути запаси їжі та питної води на випадок надзвичайних ситуацій. відео дня

Топ-генерал попередив, що РФ продовжує ставати сильнішою, тому сильна армія необхідна як стримуючий фактор.

"Є лише одна мова, яку розуміє Росія, і це мова сильної армії", - сказав він, наголосивши на важливості того, щоб країна усунула дефіцит кадрів у військах.

Вайнен вказав, що багато очікує від ініціативи у вигляді одного року добровільної служби для молоді, який був запроваджений після аналогічної програми у Швеції. Топ-генерал сподівається залучати дві-три тисячі молодих людей щороку, третина з яких, ймовірно, оберуть кар'єру в армії, а третина стане резервістами.

Нагадаємо, що майор ГРУ втік до Нідерландів і "злив" компромат на Путіна. За словами правозахисника, колишній співробітник ГРУ має намір запросити політичний притулок і міжнародний захист в Нідерландах.

У Нідерландах закликали ЄС зміцнювати війська. Країни Європи повинні серйозно вкластися в посилення своїх збройних сил, потрібно діяти вже зараз, сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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