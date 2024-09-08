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Зволікати не варто: аналітик сказав, без чого Україна не зможе перемогти

Марія Николишин
8 вересня 2024, 13:50
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У Росії є величезні склади з боєприпасами та постачанням, а також депо, де відновлюють зламані танки та інше обладнання, каже аналітик.
Зволікати не варто: аналітик сказав, без чого Україна не зможе перемогти
Без чого Україна не зможе перемогти у війні / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", US Army

Україна навряд зможе перемогти країну-агресорку Росію, якщо партнери будуть надалі зволікати із дозволом на удари західною зброєю вглиб російської території. Про це заявив аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос, передає 24 Канал.

За його словами, скасування заборони створить логістичні проблеми для Росії, змусивши її переміщувати склади якомога далі від кордону, що зменшить ворожі можливості на фронті.

"Не думаю, що Україна переможе війну без зняття цих обмежень. Бо це надає російським військам неймовірні переваги, які допомагають їм оптимізувати свій тил та ефективно перекидати людей та матеріали у великих масштабах", – наголосив Баррос.

відео дня

Він зауважив, що у Росії, як і в американців, є величезні склади з боєприпасами та постачанням, а також депо, де відновлюють зламані танки та інше обладнання. Чимало з них розташовані в зоні дії американських ракет ATACMS.

"Росіяни можуть забезпечити логістичну підтримку своїм військам, які ведуть бої в Україні, до передових позицій. Вони постійно використовують ракети для ударів по глибокому тилу, намагаючись зірвати західне постачання, знищити інфраструктуру та вбити українців. Водночас Україна обмежена щодо цього", - каже Баррос.

Аналітик Інституту вивчення війни сподівається, що в Росії виникне дилема. Коли доведеться зменшити систему ефективності, перемістивши все якнайдалі від кордону, аби снаряди та інше озброєння долало значно більше кілометрів. Це різко зменшить можливості Росії на фронті.

"Такий же ефект був із HIMARS. Влітку та восени 2022 року, після того, як українці отримали цю зброю, з'явилася велика кількість відео, на яких ви знищуєте великі склади з боєприпасами. До кінця року вони фактично зникли. Росіяни стали розумнішими й перемістили свої бази за зону досяжності HIMARS", – зазначив Джордж Баррос.

Він також додав, що це насправді було позитивом, оскільки зменшило бойові можливості Росії.

"Що важливо, тоді ж знизився темп російського просування. Бої стали переважно позиційними, що, своєю чергою, дало змогу українським військам проводити контрнаступи у Харкові та інших ділянках фронту. Щоб повторити такі ж наслідки, необхідно дати Україні можливість завдавати ударів у відповідь по країні-терористці", - підсумував аналітик.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Зволікати не варто: аналітик сказав, без чого Україна не зможе перемогти
ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари по території Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна шукає шляхи, як завдавати ударів по стратегічних об'єктах країни-агресора Росії. Важливу роль в цьому відіграє дальність удару. Західні партнери вже передали ЗСУ перші винищувачі F-16 і разом з малопомітними ракетами AGM-158 або JASSM Україна зможе наносити удари на відстань більшу, ніж ракетами ATACMS.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, навіть за умови отримання дозволу від союзників на удари західною зброєю вглиб території Росії, не зможе атакувати Кремль. Обмежений радіус дії переданих ракет не дозволить цього зробити.

Крім того, у п'ятницю, 6 вересня, на засіданні у форматі "Рамштайн" глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія перемістила свою авіацію, яку використовує для ударів авіабомбами, за межі радіусу дії ракет ATACMS. Він зазначив, що Україна має власні засоби для ударів по цілях, недосяжних для ATACMS, і США зосереджені на підвищенні її ефективності.

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