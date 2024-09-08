Окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми: є загиблі та поранені

Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі. Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-nanesli-aviacionnyy-udar-po-gorodu-sumy-est-pogibshie-i-ranenye-10595225.html Посилання скопійоване

Окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми / колаж: Главред, фото: Сумська ОВА

Сумська область вночі 8 вересня зазнала авіаудару ворога. Наслідками стали руйнування та смерті людей. Про це повідомили в Сумській ОВА.

Там зазначили, що внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей.

Також відомо, що пошкоджено приватні будинки, автомобілі.

відео дня

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога.

"Будьте обережними та залишайтеся в укриттях під час повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких!", - наголосили в Сумській ОВА.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у суботу ввечері, 7 вересня, у Полтаві пролунав вибух на фоні повітряної тривоги. Російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.

У ніч на суботу, 7 вересня, у Києві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги і попередження про атаку ударних безпілотників армії РФ. Унаслідок атаки російських ударних БпЛА в кількох районах Києва було зафіксовано падіння уламків.

У вівторок вранці, 3 вересня, Росія двома балістичними ракетами завдала удару по Полтавському військовому інституту звʼязку. Приліт застав людей під час їхньої евакуації у бомбосховище. Відомо про понад 200 поранених.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред