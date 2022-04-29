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Мріяла стати чемпіонкою: подробиці вбивства окупантами відомої спортсменки в Маріуполі

29 квітня 2022, 21:27

Аліна була чемпіонкою України, а мріяла стати чемпіонкою світу.

Аліна Перегудова
Аліна Перегудова / соцмережі

У Маріуполі під час обстрілів загинула 14-річна спортсменка з важкої атлетики Аліна Перегудова.

Як повідомляє Обозреватель, дівчинка вийшла з мамою з дому, коли пролунав вибух і їх накрили осколки, а коли брат вибіг до сестри і мами, його застрелив російський снайпер.

Про Аліну Перегудову подруги кажуть, що вона була доброю і дуже цілеспрямованою.

"Навіть коли в її місті стріляли, вона виходила на тренування, нічого не боялася", – згадує подруга.

Спортсменка була родом з Маріуполя. Останнім часом займалася в коледжі спортивного профілю ім. С Бубки в Бахмуті. Її тренер Ігор Обухов згадує, що 25 лютого повинні були проходити збори. Але почалася війна.

"Ми повинні були евакуювати дітей по домівках. Пам'ятаю, Аліну зустрів на автовокзалі. Вона сиділа там одна. У Маріуполі у неї рідна бабуся, яка працювала листоношею, і мама – продавець. Також був брат. Але вона говорила, що хотіла виїхати до іншої бабусі в Київ. Я ще подумав, може, взяти її з собою. Але потім знайшли автобус і відправили її в Маріуполь до рідних", – розповідає Обухів.

Коли в місті почалася стрілянина, то тренер став розшукувати своїх вихованців. Від Аліни не було звісток з 28 лютого. До цього вона писала подрузі, що в місті вибухи і їй дуже страшно.

Аліна була чемпіонкою України, а мріяла стати чемпіонкою світу.

Тренеру вдалося зв'язатися з тіткою Аліни, яка живе в Києві. Вона і розповіла, що дівчинка загинула.

"Вона сказала, що Аліни більше немає. Вона разом з мамою Наталією вийшли на вулицю, і їх накрило осколками від снаряда. Вони обидві загинули на місці. Слідом за ними вибіг брат Костя, і його зняв снайпер. Залишилася одна бабуся там. Її долю ми не знаємо", – розповів Обухов.

Тренер розповідає, що в Маріуполі творилося пекло. Він пробував зібрати інформацію про всіх своїх вихованців. Одного застрелили прямо в місті. У багатодітної родини спалили будинок. Одну дитину вивезли в Росію, змушують зробити російський паспорт, після цього він не зможе повернутися в Україну. Ще один спортсмен втік з Маріуполя під обстрілами вздовж берега моря, йому вдалося врятуватися.

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За словами подруги, у Аліни була мета - стати чемпіонкою світу, і вона до неї старанно йшла. У 13 років вона виконала норматив майстра спорту. Але присвоїти це звання їй могли тільки з 14 років. Вона випереджала свій вік, боялася не встигнути.

Аліна була безстрашною. Незважаючи на те, що її покусав в дитинстві бультер'єр, вона не боялася собак, виховувала вдома величезного алабая. Та й в Маріуполь тоді поїхати не побоялася, говорила, ну що там постріляють по Маріуполю.

"Аліна готувалася до чемпіонату Європи, який збиралася обов'язково виграти в свої 15 років. Але не встигла", - каже тренер.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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