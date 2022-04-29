У Києві через влучання російської ракети загинула журналістка Віра Гирич | Facebook/ Олександр Демченко

У Києві під завалами будинку, в який 28 квітня поцілила ракета російських окупантів, знайшли тіло загиблої людини.

Ракета влучила напередодні в одну з багатоповерхівок у Шевченківському районі. Про це розповів мер української столиці Віталій Кличко в Telegram.

"Друзі! Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", – написав Кличко.

Як розповів Кличко у ранішньому відеозверненні, будинок був новозбудований і багато людей ще не встигли туди переїхати. Станом на ранок через влучання ракети в цю багатоповерхівку було госпіталізовано чотири людини, зазначив мер столиці.

Також він розповів, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у Києві загинули понад сто людей, серед загиблих четверо дітей. За цей час 435 людей були госпіталізовані з різними травмами.

Через влучання ракети загинула журналістка

Пізнше стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гіріч. Про це повідомив її колега Олександр Демченко. Російська ракета потрапила в будинок журналістки.

"Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку. Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повтюрюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає", – написав Демченко.

Журналістка Віра Демченко загинула через удар російською ракетою/ Facebook

Згодом загибель у Києві від ракети РФ журналістки Віри Гирич підтвердили офіційно - про це повідомили у київському бюро Радіо Свобода, де вона працювала з 2018-го року.

Ракетний удар по Києву

Ввечері у четвер, 28 квітня, в Києві прогриміли вибухи в той час, як в місті перебували з візитом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і прем’єрміністр Болгарії Кирил Петков. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.

Одна з ракет потрапила в житлову 25-поверхівку, влучивши у перший та другий поверхи. Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, удар крилатими ракетами по житловому будинку в Києві було завдано з території окупованого Криму.

У той же час окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Київській області.

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