Зухвалий прорив у Маріуполі: морпіхи та Азов з боєм вийшли в порт і врятували 500 бійців

Морські піхотинці ЗСУ / Фото : mil.gov.ua

В оточеному російськими окупантами Маріуполі Донецької області бійців Державної прикордонної служби та поліцейських евакуювали на завод Азовсталь з морського порту.

Успішну операцію провели військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії, повідомляє миколаївське видання Преступности.НЕТ.

За словами офіцера 36-й ОБрМП, миколаївські морпіхи і військовослужбовці Азова вийшли на бронетехніці до території морського порту, де знаходилися бійці Держприкордонслужби і кілька підрозділів Національної поліції. У останніх закінчувався боєкомплект.

Військовослужбовці з боєм прорвалися до бійців, забезпечили вогневе прикриття і на транспорті вивезли близько 500 бійців ДПСУ і НПУ на територію підприємства Азовсталь.

Повідомляється, що під час реалізації спланованої спецоперації "живій силі окупантів завдали серйозної шкоди".

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Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя.

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