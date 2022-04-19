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Зеленський розповів, яка ситуація зараз у заблокованому Маріуполі

19 квітня 2022, 23:10

Загарбники намагаються мобілізувати місцевих жителів і окупаційні війська.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні до українців розповів про ситуацію в Маріуполі, частина якого продовжує захищати українські воїни.

Зеленський заявив, що схвильований станом справ у заблокованому Маріуполі. Смертельна загроза нависла і над захисниками, і над мирними жителями міста.

"Ситуація в Маріуполі залишається без будь-яких змін максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які спроби організувати гуманітарні коридори і врятувати людей, які опинилися в руках окупантів", – заявив президент.

За його словами, загарбники намагаються мобілізувати місцевих жителів і окупаційні війська.

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У свою чергу про долю примусово вивезених до РФ щонайменше десяти тисяч маріупольців нічого невідомо.

Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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