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У бою за Україну проти російських окупантів загинув 22-річний колишній американський морпіх

29 квітня 2022, 10:12

Мати молодої людини також повідомила, що тіло її сина на полі бою не було знайдено, але вона дуже і дуже хотіла б його повернути і поховати.

Прапор
У бою за Україну проти російських окупантів загинув американець/ Колаж Фото УНІАН

22-річний американець віллі Джозеф Кансел загинув, коли воював разом з українськими бійцями у битві проти російських окупантів. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на членів його сім'ї.

"Він вірив у те, за що воювала Україна, і він хотів бути частиною цього протистояння, щоб утримувати це зло, щоб воно не прийшло сюди. І, щоб, можливо, нашим американським солдатам не довелося брати участь в цьому", - сказала мати Віллі.

За словами жінки, тіло її сина не було виявлено бійцями ЗСУ на полі бою. Але вона сподівається і дуже хоче, щоб вона була знайдена і її вдалося доставити до США для поховання.

Після вторгнення РФ в Україну 22-річний чоловік (колишній морський піхотинець США) звернувся в приватну військову рекрутингову компанію, яка набирала добровольців. Він звільнився зі своєї роботи офіцером виправних органів в штаті Теннессі і відправився в Україну.

У Держдепі підтвердили ‒ уряд США знають про загибель Кансела.

"З міркувань конфіденційності у нас немає подальших коментарів. Ми ще раз підкреслюємо, що громадяни США не повинні їздити в Україну через активний збройний конфлікт і повинні негайно виїхати, використовуючи будь-які комерційні або інші приватні наземні транспортні засоби", - заявили у відомстві.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні створили окремий підрозділ для іноземців, які виявлять бажання приєднатися до оборони України та Європи – інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Із закликом до громадян інших держав виступив президент України Володимир Зеленський.

Після цього стало відомо, що українці з Французького іноземного легіону поїдуть захищати країну від РФ. Їх відпускають захищати свою країну в повній бойовій екіпіровці. Зазвичай вони беруть участь в рамках місій під егідою ООН або НАТО.

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Автор: Єгор Бунін
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доброволец морська піхота, новини України
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