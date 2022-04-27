Вибач, малеча: дівчинка подарувала українському бійцеві іграшку і загинула від російських бомб у Маріуполі

дівчинка подарувала українському бійцю іграшку і загинула від російських бомб у Маріуполі / колаж фото Іван Богдан та УНІАН

Своїм бомбардуванням заводу "Азовсталь" російські окупанти вбили маленьку дівчинку, яка подарувала одному з українських бійців свою іграшку ‒ гусака. Про це написав на своїй сторінці в Facebook сам військовий, якого звати Іван Богдан.

За його словами, ще наприкінці березня 2022 року в бомбосховищі "Азовсталі" дівчинка подарувала йому м'яку іграшку ‒ ганчіркового гусака.

На вигляд дитині було від 10 до 12 років.

"Сьогодні мені повідомили, що днями вона загинула під час чергового авіаційного бомбардування росіян. Вибач, малеча, що не встигли тебе евакуювати і дати можливість знову радіти життю", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента України Михайло Подоляк готовий провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі для того, щоб вивести заблокованих українських військових і цивільних осіб.

"Так. Без умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Сам на сам. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Весь. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів", - написав Подоляк у Twitter.

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