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Окупанти цілу ніч бомбили військовий шпиталь в Маріуполі, під завалами багато загиблих

28 квітня 2022, 15:30

Руїни уже розбомбленого приміщення російські загарбники обстріляли з кораблів. Українські бійці зараз відкопують загиблих.

Окупанти цілу ніч бомбили військовий шпиталь в Маріуполі/ Скрін з відео, Reuters

У Маріуполі окупанти цілу ніч масово скидали багатотонні авіабомби на військовий польовий шпиталь, який розташований на території заводу "Азовсталь". Там перебували поранені захисники України.

Після того, як шпиталь уже розбомбили, окупанти обстріляли руїни з корабельної артилерії. Про це повідомили у батальйоні "Азов".

Зазначається, що авіабомби, які скидали на приміщення з розташованим там шпиталем, були здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди.

Серед уже поранених українських бійців, які отримували допомогу у шпиталі, є загиблі, наново поранені і контужені.

"Через ворожу атаку частина приміщення завалилася – зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше", – зазначили в "Азові".

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