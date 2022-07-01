Мріяв "звільнити" Бердянськ, але "зробив крок доброї волі": ЗСУ ліквідували зрадника із Севастополя

Леоніда Абдокова поховали в Севастополі через три місяці після ліквідації. Зрадник із Криму брав участь у захопленні Бердянська у складі російської армії.
В Україні ліквідували матроса великого десантного корабля Саратов Леоніда Абдокова. Уродженець Севастополя був убитий ще під час окупації українського Бердянська російськими військами.
Абдокова поховали в Севастополі через три місяці після ліквідації. Про це повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан у Telegram.
"Машиніст трюмно-котельні команди ВДК Саратов 197 брдк матрос Леонід Абдоков з Севастополя. Мріяв "звільнити Бердянськ", що поховати його змогли тільки через три місяці, а головне зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - написав офіцер.
Про "денацифікацію" чергового зрадника з Криму повідомив гауляйтер українського Севастополя Михайло Развожаєв.
"Леонід Олегович загинув при звільненні Бердянська під час спеціальної військової операції в Україні. Він народився в Севастополі, тут прожив все своє життя", - написав глава окупаційної адміністрації Севастополя.
Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Донецька з позивним "Троль", який командував 3-м батальйоном 107-го полку резервістів "ДНР".
ВСУ ліквідували майора Шабаліна. Він був оперуповноваженим поліцейським з особливо важливих справ СОБР "Езір" управління Росгвардії по Республіці Тива.
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