Зрадника наздогнала карма: ЗСУ ліквідували донецького "Троля"

ЗСУ ліквідували донецького "Троля" / twitter.com/shtirlitz53, УНІАН

Збройні Сили України ліквідували окупанта з Донецька, який командував 3-м батальйоном 107 полку резервістів "ДНР".

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц" в Twitter повідомив, що окупант з позивним "Троль" командував орками.

"Михайло Яресько "Троль" з м.Донецьк, командир 3 батальйону 107 полку резервістів орків 1 АК РОА. Зрадника наздогнала карма", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті командира мотострілецької роти армії Росії Іслама Арчакова, який був родом з Республіки Інгушетія Російської Федерації.

читайте такожЗСУ ліквідували елітного російського ФСБшника з позивним "Терміт"Також ми писали, що в Україні ліквідований російський майор Равіль Гаттаров. Він був пілотом винищувача-бомбардувальника Су-34 ворожих Військово-космічних сил і скидав бомби на мирні міста.

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