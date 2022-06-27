Зрадника наздогнала карма: ЗСУ ліквідували донецького "Троля"

"Троль" командував орками з "ДНР", які сунулися на українську землю.
Збройні Сили України ліквідували окупанта з Донецька, який командував 3-м батальйоном 107 полку резервістів "ДНР".
Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц" в Twitter повідомив, що окупант з позивним "Троль" командував орками.
"Михайло Яресько "Троль" з м.Донецьк, командир 3 батальйону 107 полку резервістів орків 1 АК РОА. Зрадника наздогнала карма", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті командира мотострілецької роти армії Росії Іслама Арчакова, який був родом з Республіки Інгушетія Російської Федерації.
читайте такожЗСУ ліквідували елітного російського ФСБшника з позивним "Терміт"Також ми писали, що в Україні ліквідований російський майор Равіль Гаттаров. Він був пілотом винищувача-бомбардувальника Су-34 ворожих Військово-космічних сил і скидав бомби на мирні міста.
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