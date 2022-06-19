"Я особисто Крим брав!": ЗСУ ліквідували російського майора-хвалька

ЗСУ ліквідували російського майора-хвалька / УНІАН , twitter.com/Shtirlitz53

Наші захисники ліквідували чергового офіцера російської армії, який брав участь в окупації Кримського півострова.

Про смерть майора повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у Twitter, опублікувавши скріншот повідомлення російського військового з соцмережі, де той зізнався, що брав участь у захопленні Росією українських територій.

"Скільки колишні правителі боргів не брали, армію роззброїли, Америка в нашій країні хотіла ставити народ, підбивала до бунту, але Слава Богу мізків вистачило, дурниць не наробили. З боргами розрахувалися, армію відновили. Ми стоїмо твердо на ногах і не треба лякати нас санкціями. Гірше жили, вижили, а тепер тим більше", – стверджував окупант в пості, написаному з помилками.

twitter.com/Shtirlitz53

Нагадаємо, раніше ВСУ ліквідували окупанта Олександра Арбузова, який перед поїздкою на війну обіцяв стати "новим господарем" України.

Також повідомлялося, що українські бійці ліквідували Бато Басанова, який був чемпіоном РФ з танкового біатлону. 25-річний російський загарбник згорів у власному танку.

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