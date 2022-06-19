"Я особисто Крим брав!": ЗСУ ліквідували російського майора-хвалька

Офіцер армії РФ також розхвалював Путіна і радів життю під санкціями.
Наші захисники ліквідували чергового офіцера російської армії, який брав участь в окупації Кримського півострова.
Про смерть майора повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у Twitter, опублікувавши скріншот повідомлення російського військового з соцмережі, де той зізнався, що брав участь у захопленні Росією українських територій.
"Скільки колишні правителі боргів не брали, армію роззброїли, Америка в нашій країні хотіла ставити народ, підбивала до бунту, але Слава Богу мізків вистачило, дурниць не наробили. З боргами розрахувалися, армію відновили. Ми стоїмо твердо на ногах і не треба лякати нас санкціями. Гірше жили, вижили, а тепер тим більше", – стверджував окупант в пості, написаному з помилками.
Нагадаємо, раніше ВСУ ліквідували окупанта Олександра Арбузова, який перед поїздкою на війну обіцяв стати "новим господарем" України.
Також повідомлялося, що українські бійці ліквідували Бато Басанова, який був чемпіоном РФ з танкового біатлону. 25-річний російський загарбник згорів у власному танку.
Читайте також:
- У Росії вже стали "героями": ЗСУ ліквідували трьох командирів армії окупантів
- Помре, як Каддафі: Путіна можуть ліквідувати "хижаки" з його оточення – ЗМІ
- 70% екіпажу ліквідовано: деталі удару ЗСУ по ворожому буксиру "Василь Бех"