Летіли ракети і серія вибухів: Луганськ весь у диму після потужних "прильотів"

Російські окупанти стверджують, що ударів було завдано ракетами ATACMS і Storm Shadow.

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У Луганську прогриміла серія вибухів / Колаж: Главред, фото: ТАСС

На території окупованого Луганська прогриміла серія дуже потужних вибухів. Російські окупанти звинувачують в усьому Україну і заявляють, що ЗСУ нібито атакували ворога ракетами ATACMS і Storm Shadow. Фото і відео "прильотів" уже розлетілися в Мережі.

За даними росЗМІ, у Луганську нарахували 12 вибухів. Попередньо, удару було завдано у Вищому авіаційному училищі штурманів і по Луганському машинобудівному заводу.

Глава "ЛНР" Пасічник стверджує, що російських окупантів нібито атакували 8 ракет ATACMS і 4 ракети Storm Shadow. При цьому він стверджує, що росіянам нібито вдалося збити частину ракет, після чого "загорілася суха трава".

відео дня

Він також стверджує, що удар був нібито по приміщеннях, де були цистерни з паливом.

Дивіться відео про вибухи в Луганську:

У Луганську прогриміла серія вибухів / фото: скріншот

Атака на аеродром Морозовськ - останні новини

Як писав Главред, українські сили оборони в ніч на суботу, 3 серпня, завдали удару по аеродрому "Морозівськ" у Росії. Вибухи прогриміли на всій території аеропорту.

Згідно із супутниковими знімками, окупанти оперативно прибрали літаки зі стоянки поруч зі складами. Однак точний ступінь пошкоджень авіатехніки поки що не встановлено.

ЗМІ з посиланням на ГУР Міноборони заявили, що безпілотники військової розвідки України вразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області. Склад забезпечував військові підрозділи РФ на окупованому Донбасі.

Востаннє ЗСУ атакували Морозівськ 22 липня. На аеродромі міг бути знищений бомбардувальник Су-34 окупантів, а також уражені паливно-мастильні матеріали.

Загалом українські сили атакували аеродром щонайменше 4 рази за весь період повномасштабного вторгнення Росії. Однак удар 3 серпня вважається найуспішнішим.

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