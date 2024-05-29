Удар ЗСУ по аеродрому в Луганську: з'явились свіжі знімки з наслідками атаки

Згідно з опублікованими супутниковими знімками, внаслідок удару по Луганську 27 травня українські військові змогли вразити російську РЛС "Небо-М".

https://glavred.net/ukraine/udar-vsu-po-aerodromu-v-luganske-poyavilis-svezhie-snimki-s-posledstviyami-ataki-10568771.html Посилання скопійоване

З'явилися супутникові знімки наслідків наслідків удару по Луганську / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У результаті нічного удару 27 травня на аеродромі в тимчасово окупованому Луганську сталася сильна пожежа. З'явилися супутникові знімки із наслідками атаки по об'єкту, де, зокрема, знаходився радіолокаційний комплекс "Небо-М" російських окупантів. Про це повідомляє "Радіо Свобода" і публікує супутникові знімки від Planet Labs із наслідками удару по Луганську.

На фотографії з супутника, знятій 28 травня, спостерігаються наслідки великої пожежі на північ від злітно-посадкової смуги аеродрому Луганського авіаучилища.

Дивіться відео з наслідками удару по Луганську 27 травня:

відео дня

Скріншот

У той же час, на фотографії від 10 травня на цьому місці видно частини радіолокаційного комплексу "Небо-М", призначеного для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах.

Також слід відзначити, що представники окупаційної "влади" Луганська повідомляли про загоряння внаслідок удару "в районі інфраструктурних об'єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів".

Що відомо про РЛС "Небо"? "Небо" – сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль. Розробник – Нижньогородський науково-дослідний інститут радіотехніки (ННДІРТ). Випускалася у версіях для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ. У варіанті ППО антенна система складніша, час монтажу та демонтажу значно більший, можливості станції ширші. У варіанті для сухопутних військ антенна система спрощена для підвищення мобільності, пише Вікіпедія.

Удар по Луганську 27 травня - що відомо про наслідки "прильоту"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 травня в тимчасово окупованому Росією Луганську прогриміли вибухи.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор підтвердив вибухи в районі інфраструктурних об'єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів і авіаційного ремонтного заводу у Луганську.

Російські Z-канали повідомляють, що в результаті ракетних ударів по окупованому Луганську було ліквідовано понад 20 елітних російських спецпризначенців. Пропагандисти скаржаться на приліт ракет по замаскованій базі спецназу Головного управління Генштабу РФ, бійці якого готувалися до відправки "на один з найгарячіших напрямків" фронту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред