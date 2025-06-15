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Масовані удари РФ по Києву пошкодили офіс Boeing в Україні – FT

Олексій Тесля
15 червня 2025, 15:03
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Будівля Boeing опинилася серед об'єктів, пошкоджених унаслідок нічного обстрілу 10 червня.
Скріншот
РФ завдає ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: telegraf.com.ua

Головне:

  • Серйозно постраждали офісні приміщення компанії Boeing
  • Boeing зберігає активність в Україні та продовжує працювати

У ніч на 10 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву, внаслідок якого серйозно постраждали офісні приміщення компанії Boeing.

Як пише Financial Times, будівля, в якій розміщується офіс американської корпорації Boeing, зазнала значних пошкоджень під час однієї з найпотужніших атак, і, цілком ймовірно, могла бути цілеспрямованою метою удару.

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За даними двох співробітників компанії, трьох українських офіційних осіб, а також глави Американської торговельної палати в Україні, ця будівля справді опинилася серед об'єктів, пошкоджених унаслідок нічного обстрілу 10 червня.

Financial Times проаналізувало фотографії, опубліковані ДСНС України, на яких видно наслідки руйнувань і роботу рятувальників, які ліквідували пожежу всередині будівлі.

Компанія Boeing давно співпрацює з українським авіапідприємством "Антонов". На початку 2024 року представники американської корпорації провели переговори з українськими партнерами та Міністерством оборони України про можливі спільні проєкти.

Незважаючи на війну, Boeing зберігає активність в Україні та продовжує працювати. Як повідомив заступник директора українського офісу Андрій Корягін, інцидент не вплинув на роботу компанії.

Інший представник компанії підтвердив, що набір нових співробітників триває. Зокрема, 2 червня було опубліковано вакансію на посаду менеджера з проектування та сертифікації інтер'єру літаків у Києві.

На сьогоднішній день в українському офісі Boeing працює понад 1000 осіб по всій країні.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Україні ракетами і дронами. Вночі по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги, повідомлялося про комбіновану атаку РФ.

Як раніше повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет - полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.

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Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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