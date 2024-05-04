Масована атака дронами та ракетами: у ЗСУ назвали цілі ударів РФ

Ворог намагався атакувати цивільну інфраструктуру, підкреслив Ілля Євлаш.

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Ілля Євлаш розповів про відбиття удару РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скріншот, ДСНС

У ніч на 4 травня окупанти вдарили по Україні 13-ма безпілотними ударними літальними апаратами після того, як остання масована атака дронів-камікадзе відбулася понад місяць тому, розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, ворог намагався атакувати цивільну інфраструктуру в Харкові, а також у Дніпропетровській області.

Представник ЗС уточнив, що всі 13 БПЛА були збиті мобільними вогневими групами Сил оборони. На жаль, під час знищення ворожих цілей сталося падіння уламків, які пошкодили цивільну забудову, внаслідок чого є постраждалі.

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За словами представника Повітряних сил, окупанти виходять зі своєї оперативної ситуації, стратегічного плану. Ймовірно, бачать доцільність робити акцент більше на ракетні удари.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Євлаш додав, що росіяни досить часто використовують балістику, наприклад, по Одесі "Іскандер-М". Крім того, користуються ракетами Х-59 класу "повітря-повітря", якими намагаються завдавати ударів по енергетиці, застосовуючи тактичну авіацію і тероризуючи мирне населення.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила ракетами та дронами, є поранені та прильоти. У Харкові пошкоджено та спалахнула цивільна інфраструктура. Унаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" загорілася цивільна двоповерхова офісна будівля в Основ'янському районі, кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Нагадаємо, раніше російські окупанти 3 квітня вдарили авіабомбами по Харкову. Було зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Під ворожим обстрілом опинилися приватні будинки, є загиблі та поранені. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Як повідомлялося раніше, РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові. Прильоти були по Шевченківському району міста. Ворог атакував ракетами С-300.

/ Инфографика: Главред

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