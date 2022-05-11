У Краматорську окупанти вдарили у склад з аміаком, людей просять закрити вікна

Війська РФ обстріляли склад з аміачною селітрою у Краматорську / Фото УНИАН

Внаслідок обстрілу російськими окупантами був пошкоджений склад з аміачною селітрою у Краматорську. Про це повідомляє пресслужба Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації.

Через ймовірність потрапляння аміаку у повітря місцевих жителів закликали не виходити на вулицю та щільно зачинити вікна. Таких обмежень просять дотримуватись близько доби.

Слід зазначити, що за даними місцевої влади, загроза для життя мешканців Слов'янської громади відсутня.

Нагадаємо, учора в Генштабі повідомили про підготовку російських окупантів до диверсій та провокацій на об'єктах хімічної промисловості. При цьому вони планують звинуватити у всьому українських військових.

Чим небезпечна аміачна селітра

Аміачна селітра є надзвичайно пожежонебезпечною. У випадку її нагрівання до 210 градусів аміачна селітра може загорітись через окисно-відновні процеси. Якщо це повторити у замкненому просторі - може статися вибух.

Крім того, вибух селітри може статися не лише від нагрівання, а й від сильного удару, в тому числі і від ударів вибухової хвилі.

Під час тривалого зберігання чутливість до вибуху аміачної селітри підвищується.

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Симптоми отруєння аміачною селітрою

нудота, блювота;

діарея, яка може призвести до сильного зневоднення;

здуття, біль над всією поверхнею живота;

тяжкість у правому підребер'ї, гіркота у роті;

холодний піт;

слабкість і запаморочення, головний біль.

При сильному отруєнні може виникнути тахікардія, знижується артеріальний тиск, розвивається коматозний стан.

Перша допомога при отруєнні

очищення шлунку;

очищення кишечника;

прийом адсорбентів;

регідратація.

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