Удар РФ по Краматорську: у Мережі показали відео з ракетним запуском

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У Мережі опублікували фрагменти відеозаписів, на яких зафіксовано пуск російської ракети, яка потрапила в вокзал Краматорська Донецької області, в результаті чого за уточненими даними загинуло 50 осіб, а ще десятки отримали поранення.

Зазначимо, що ракети російських окупантів, що вдарили по вокзалу Краматорська, ймовірно, були запущені з непідконтрольної території – окупованого Шахтарська. Відповідні відео публікують у місцевих пабліках і Telegram-каналах.

На кількох опублікованих відео, яке зняли місцеві жителі, видно, як з Шахтарська вилітають відразу дві ракети. При цьому на небі видно виразні сліди від ракет.

Незважаючи на те, що по вокзалу Краматорська вдарила одна ракета, очевидці говорять про те, що вибухів було два і друга ракета могла впасти неподалік.

Ракетний удар РФ по Краматорську

Обстріл вокзалу в Краматорську стався в п'ятницю, 8 квітня. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, удар по мирних жителях був спланованою атакою російських військ, адже вони прекрасно бачили, що били по цивільних.

На трагічну подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що окупанти вдарили ракетою "Точка-У" і зазначив, що на місці вже працюють рятувальники і поліція.

"Російські нелюди не залишають своїх методів. Не маючи сил і сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", – написав президент на своїй сторінці в Instagram.

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